reacția lui cristi pustai după ce a fost anunțat antrenor la acs mediaș. ”ajut ca voluntar, cu sfaturi”

Anunțat pe diverse siteuri de sport ca noul antrenor al echipei ACS Mediaș 2022, cunoscutul tehnician Cristi Pustai dezminte public această variantă.

Liber de contract după despărțirea de formația de eșalon secund Gloria Bistrița, Cristi Pustai (57 ani) așteaptă acasă, la Mediaș, o nouă ofertă din primele două eșaloane. Regulamentele Federației de Fotbal îi permit să semneze doar două contracte pe sezon, astfel că după divorțul de Bistrița, Pustai mai are doar o opțiune pentru această stagiune.

”Eu nu am zis ca vin ca antrenor la ACS Mediaș, aici sunt membru fondator al clubului și ajut doar ca voluntar. Sunt acasă, stau la 200 de metri de stadion, dar eu aștept alte oferte din primele două ligi. Ajut cu ce pot la Mediaș, cu sfaturi, poate merg să văd și antrenamentele când îmi permite timpul, dar este exclus să stau eu pe bancă la meciuri, antrenorii echipei sunt Roșca și Dudiță” a declarat Cristi Pusti pentru Ora de Sibiu.

Cristi Pustai a urmărit din tribună jocul de sâmbătă, ACS Mediaș – CSM Tg. Jiu scor 0-1, care a dus la plecarea antrenorului din ultimul an al echipei, Alex Curtean. ”Am fost doar la ultimul joc al Mediașului, prestația a fost una modestă, dar așa e la fotbal” a mai spus fostul tehnician al Gazului Metan.

Medieșeanul Cristi Pustai a evoluat ca atacant la Gaz Metan în perioada 1987-1995, apoi a antrenat echipa cu rezultate excelente în perioada 2007-2013. Tehnicianul a mai pregătit ulterior pe Pandurii Tg. Jiu, ASA Tg. Mureș, Rapid București, FC Botoșani, Dunărea Călărași, FC Buzău, Ceahlăul Piatra Neamț și Gloria Bistrița.

După 3 meciuri în seria a 6 din Liga a 3-a, ACS Mediaș se află pe locul 9 din 12 echipe, cu doar 3 puncte și trebuie să se redreseze rapid, pentru a nu pierde contactul cu locurile de play-off.