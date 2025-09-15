scandal în coaliție: bolojan refuză mentinerea plafonului la alimente de bază și amenință să plece din fruntea guvernului

Tensiunile din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ating cote maxime, iar viitorul Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan este incert. Conflictele privind reforma administrației locale și ridicarea plafonării prețurilor la alimentele de bază amenință stabilitatea Executivului.

Conform Antena 3 CNN, liderii celor patru partide au fost așteptați la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui Nicușor Dan, pentru a media conflictele. Reforma administrației locale propune concedierea a 13.000 de angajați din consilii județene, prefecturi și primării – cel mai mare val de disponibilizări din ultimii 30 de ani.

În ceea ce privește plafonarea prețurilor la alimentele de bază, premierul Bolojan a refuzat, în ședința de Guvern din 12 septembrie, prelungirea acesteia, contrar propunerii Ministerului Agriculturii și dorinței PSD, care susține că eliminarea plafonării ar putea crește inflația cu 2-3 procente.

Decizia privind ridicarea plafonării urmează să fie luată în cadrul coaliției, au precizat reprezentanți ai Guvernului, deși fostul ministru Adrian Câciu a susținut că nu a existat consens pe acest subiect.

Lista alimentelor cu adaosul comercial plafonat până la 30 septembrie 2025 include: pâine albă simplă, lapte, brânză telemea, iaurt, făină, mălai, ouă, ulei, carne de pui și porc, legume și fructe proaspete, cartofi, zahăr, smântână, unt și magiun.

Premierul a amenințat că își va da demisia dacă reforma administrației locale nu va fi aprobată: „Dacă doar stai pe o funcție și nu poți face lucrurile necesare pentru a trece țara prin această perioadă dificilă, nu se justifică să stai pe acest post”, a declarat Bolojan după prima rundă de mediere de la Palatul Cotroceni.

Liderii coaliției au fost chemați din nou luni la Cotroceni pentru a ajunge la un consens privind pachetul de măsuri care vizează administrația locală.