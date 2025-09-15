În perioada 15-18 septembrie, în mai multe locații din centrul istoric al Sibiului se vor desfășura filmări pentru un serial. Pentru aceasta, Comisia de sistematizare a circulației și Comisia de avizare a adunărilor publice au aprobat o serie de închideri ale traficului, acestea fiind planificate în marea majoritate pe timpul nopții, dar și restricționarea unor locuri de parcare.
Astfel:
TRAFICUL SE VA ÎNCHIDE PE CÂTEVA STRĂZI:
– Luni, 15 septembrie:
- Str. Mitropoliei – traficul se va opri în intervale de 15-20 de minute între orele 05.00 și 07.15
- Str. Poștei – închidere completă în intervalul 05.00 – 07.20
Marți, 16 septembrie:
- Str. Centumvirilor va fi închisă în intervalul 16.00 – 18.00. Între orele 20.30 – 23.00 traficul pe str. Centumvirilor și pe str. Al. Odobescu se va închide în reprize de 15-20 de minute, iar între orele 00.30 și 03.00 traficul se va închide complet pe cele două străzi.
Miercuri, 17 septembrie și joi, 18 septembrie:
- Pe str. Gh. Lazăr traficul se va închide în reprize de 15-20 de minute în intervalul orar 22.30 – 03.00
- Pe str. T. Popovici circulația se va închide în cele două zile între orele 22.30 – 04.00, accesul locuitorilor urmând să fie permis.
Joi, 18 septembrie:
- Pe str. Măsarilor, de la intersecția cu str. Târgu Peștelui și până la intersecția cu str. Croitorilor, se va închide circulația între orele 19.00 – 02.00
ÎNCHIDERI SAU RESTRICȚII PARȚIALE ÎN PARCĂRI:
- Str. Poștei: toate locurile de parcare vor fi indisponibile în intervalul 14 septembrie, ora 14.00 – 15 septembrie, ora 08.00
- Str. Centumvirilor: cele 10 locuri de parcare pe porțiunea dintre str. Al. Odobescu și str. Poștei vor fi restricționate în intervalul 14 septembrie, ora 14.00 – 17 septembrie, ora 04.00.
- Str. Al. Odobescu: toate locurile de parcare vor fi indisponibile din 15 septembrie, ora 08.00 până în 17 septembrie, ora 04.00.
- Piațeta de pe str. K. Haas: toate locurile de parcare vor fi restricționate din 15 septembrie, ora 08.00 până în 17 septembrie, ora 04.00 și ulterior, din 18 septembrie, ora 08.00 până în 19 septembrie, ora 08.00
- Str. Gh. Lazăr: toate locurile de parcare vor fi indisponibile în perioada 16 septembrie, ora 16.00 – 18 septembrie, ora 06.00
- Str. Timotei Popovici: locurile de parcare de pe porțiunea dintre str. Arhivelor și str. Gh. Lazăr vor fi indisponibile în perioada 16 septembrie, ora 16.00 – 18 septembrie, ora 06.00
- Piața Aurarilor: 6 locuri de parcare vor fi ocupate din 16 septembrie, ora 16.00 până în 18 septembrie, ora 06.00
- Str. Dogarilor: 5 locuri de parcare de la intersecția cu str. Măsarilor vor fi ocupate în intervalul 18 septembrie, ora 08.00 – 19 septembrie, ora 08.00.
