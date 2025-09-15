În perioada 15-18 septembrie, în mai multe locații din centrul istoric al Sibiului se vor desfășura filmări pentru un serial. Pentru aceasta, Comisia de sistematizare a circulației și Comisia de avizare a adunărilor publice au aprobat o serie de închideri ale traficului, acestea fiind planificate în marea majoritate pe timpul nopții, dar și restricționarea unor locuri de parcare.

Astfel:

TRAFICUL SE VA ÎNCHIDE PE CÂTEVA STRĂZI:

– Luni, 15 septembrie:

Str. Mitropoliei – traficul se va opri în intervale de 15-20 de minute între orele 05.00 și 07.15

Str. Poștei – închidere completă în intervalul 05.00 – 07.20

Marți, 16 septembrie:

Str. Centumvirilor va fi închisă în intervalul 16.00 – 18.00. Între orele 20.30 – 23.00 traficul pe str. Centumvirilor și pe str. Al. Odobescu se va închide în reprize de 15-20 de minute, iar între orele 00.30 și 03.00 traficul se va închide complet pe cele două străzi.

Miercuri, 17 septembrie și joi, 18 septembrie:

Pe str. Gh. Lazăr traficul se va închide în reprize de 15-20 de minute în intervalul orar 22.30 – 03.00

Pe str. T. Popovici circulația se va închide în cele două zile între orele 22.30 – 04.00, accesul locuitorilor urmând să fie permis.

Joi, 18 septembrie:

Pe str. Măsarilor, de la intersecția cu str. Târgu Peștelui și până la intersecția cu str. Croitorilor, se va închide circulația între orele 19.00 – 02.00

ÎNCHIDERI SAU RESTRICȚII PARȚIALE ÎN PARCĂRI: