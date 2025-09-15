telefonul mobil este interzis la școală în timpul orelor dar legea nu se aplică peste tot

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat la Radio Guerrilla că utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs este interzisă prin lege, hotărâre de guvern și ordin de ministru, însă problema nu constă în lipsa reglementărilor, ci în lipsa aplicării consecvente a acestora.

„Dacă un elev folosește telefonul în timpul orelor, ai la dispoziție instrumentele legale: poți să-l scoți din clasă, să-l duci în sala de izolare, să chemi părinții sau agentul de pază, dacă e nevoie”, a explicat ministrul. El a subliniat că normele sunt clare, dar trebuie implementate gradual și constant, atât de profesori, cât și de directori și părinți, scrie Edupedu.ro.

Daniel David a menționat exemple de bune practici din unele școli, unde elevii își lasă telefoanele în dulăpiorul din sala de clasă și nu le folosesc în timpul orelor, iar profesorii verifică respectarea regulii. Totodată, ministrul a avertizat că directorii școlilor unde regulile nu sunt aplicate vor fi sancționați.

Regulile în vigoare permit folosirea telefonului în scop educațional doar cu acordul profesorului, iar responsabilitatea pentru respectarea acestei reguli revine atât cadrelor didactice, cât și conducerii unităților de învățământ.