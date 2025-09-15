toamna se instalează după 21 septembrie. temperaturi de până la 30 de grade

Termometrele vor urca până la 30 de grade în vestul și centrul țării până în jurul datei de 21 septembrie. Apoi, vremea se va răci și va ajunge la maxime de doar 20-24 de grade spre sfârșitul lunii.

Meteorologii au emis estimările evoluției temperaturilor și precipitațiilor pentru perioada 15-28 septembrie.

În primele zile din interval, valorile termice vor avea oscilații de la o zi la alta, media maximelor va crește până la 25 de grade, apoi va scădea spre 20 de grade, iar a minimelor va avea variații între 8 și 11 grade. În perioada 17-21 septembrie, vremea se va încălzi treptat, media valorilor diurne va crește de la 23 la 30 de grade, iar a celor nocturne de la 10 la 14 grade.

Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice vor avea tendința de scădere, media regională a valorilor maxime va ajunge la 24 de grade, iar a celor minime la 10 grade. Temporar va ploua în perioada 15-18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou în creștere după data de 23 septembrie.

Cum va fi vremea la munte

Până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere până la o medie de 18 grade, apoi vor scădea până la 12 grade. Valorile nocturne vor avea însă oscilații între 4 și 8 grade. Ulterior, până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media maximelor va ajunge la 19 grade, iar a minimelor la 10 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, valorile maxime vor ajunge la o medie de 12 de grade, iar cele minime la 4 grade. Temporar va ploua în perioada 15-18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou în creștere după data de 23 septembrie.