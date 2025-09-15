trump anunță un consens privind tiktok și o discuție cu xi jinping

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că vineri va avea o discuție cu liderul Chinei, Xi Jinping, și a sugerat că negocierile comerciale dintre cele două puteri „au decurs foarte bine”. Totodată, el a dezvăluit că s-a ajuns la un consens privind viitorul unei companii extrem de populare în rândul tinerilor americani, indiciu pe care experții l-au legat imediat de TikTok.

„Marea întâlnire comercială din Europa dintre Statele Unite ale Americii și China a decurs foarte bine! Se va încheia în curând. De asemenea, s-a ajuns la un acord privind o anumită companie pe care tinerii din țara noastră și-au dorit foarte mult să o salveze. Vor fi foarte fericiți! Voi vorbi cu președintele Xi vineri. Relația rămâne una foarte puternică!”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

TikTok, mărul discordiei

De mai multe luni, viitorul aplicației TikTok în Statele Unite a fost subiect de tensiuni majore. Autoritățile americane au acuzat platforma, deținută de compania chineză ByteDance, că ar putea reprezenta un risc pentru securitatea națională prin colectarea de date personale și posibilitatea de influență străină.

Administrația Trump a discutat diferite scenarii, inclusiv vânzarea operațiunilor TikTok din SUA către companii americane, sau chiar o interzicere completă. Beijingul a reacționat constant, susținând că aceste presiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă a Washingtonului de a limita ascensiunea tehnologică a Chinei.

Negocieri comerciale cu miză globală

Anunțul vine pe fondul unor negocieri comerciale purtate în Europa între delegațiile americană și chineză. Deși detaliile nu au fost dezvăluite, Trump a lăsat să se înțeleagă că discuțiile au ajuns aproape de o finalizare.

Pentru cele două economii, care împreună generează peste o treime din PIB-ul global, orice acord are implicații majore asupra piețelor internaționale, a lanțurilor de aprovizionare și a stabilității geopolitice.

Trump urmează să vorbească vineri cu Xi Jinping, iar rezultatul discuției ar putea clarifica atât viitorul TikTok în Statele Unite, cât și direcția relațiilor comerciale bilaterale.

Deocamdată, mesajul transmis de Casa Albă este că relația dintre Washington și Beijing rămâne „foarte puternică”, în ciuda divergențelor privind tehnologia, securitatea și comerțul.