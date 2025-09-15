zarvă mare pe școala de înot din cauza unui colet suspect. ce au găsit geniștii în el

Un colet suspect a scos, luni dimineață, o mulțime de echipaje în stradă. Oamenii legii au intervenit de urgență, au securizat zona, iar geniștii au deschis cutia.

Coletul a fost găsit pe strada Școala de Înot. Fiindcă părea suspect, au fost chemați polițiștii.

“În această dimineață, în jurul orei 08:38, prin apel 112, a fost sesizată prezența unui colet suspect, o geantă, pe strada Școala de Înot, din municipiul Sibiu. La fața locului au fost dislocate de urgență echipaje de polițiști din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor și luării tuturor măsurilor pentru protejarea populației”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

De asemenea, au intervenit și specialiști din cadrul S.R.I. pentru efectuarea controlului pirotehnic, constatându-se că a fost vorba despre un colet cu un pahar gol în el.

Intervenția s-a încheiat fără a fi constatate riscuri la adresa ordinii și siguranței publice.