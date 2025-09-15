Primăria Orașului Cisnădie invită toți pensionarii la evenimentul dedicat Zilei Pensionarului, care va avea loc miercuri, 1 octombrie 2025, la Casa de Cultură a orașului Cisnădie.
Evenimentul va fi animat de un concert dublu susținut de îndrăgitul artist Paul Surugiu – Fuego, cu începere de la ora 17:00 și, respectiv, 19:00. Pe lângă spectacol, organizatorii au pregătit surprize speciale pentru participanți.
Pensionarii care doresc să participe sunt rugați să se prezinte la sediul Casei de Cultură Cisnădie pentru a-și ridica biletul, prezentând buletinul și cuponul de pensie (sau altă dovadă a calității de pensionar). Biletele se pot ridica până marți, 30 septembrie 2025, între orele 08:00 – 20:00.
Ultima oră
- Ziua Pensionarului la Cisnădie: Două concerte Fuego și surprize pentru seniori 1 minut ago
- Reacția lui Cristi Pustai după ce a fost anunțat antrenor la ACS Mediaș. ”Ajut ca voluntar, cu sfaturi” 15 minute ago
- Copilul din Sibiu și bărbatul din Mediaș care au căzut cu trotinetele, în continuare în stare critică 24 de minute ago
- Plafonarea adaosului la alimente de bază. Grindeanu solicită verificări urgente la comercianți 31 de minute ago
- Provocare de septembrie: Fără cheltuieli inutile ca să pui bani deoparte 33 de minute ago