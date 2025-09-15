ziua pensionarului la cisnădie: două concerte fuego și surprize pentru seniori

Primăria Orașului Cisnădie invită toți pensionarii la evenimentul dedicat Zilei Pensionarului, care va avea loc miercuri, 1 octombrie 2025, la Casa de Cultură a orașului Cisnădie.

Evenimentul va fi animat de un concert dublu susținut de îndrăgitul artist Paul Surugiu – Fuego, cu începere de la ora 17:00 și, respectiv, 19:00. Pe lângă spectacol, organizatorii au pregătit surprize speciale pentru participanți.

Pensionarii care doresc să participe sunt rugați să se prezinte la sediul Casei de Cultură Cisnădie pentru a-și ridica biletul, prezentând buletinul și cuponul de pensie (sau altă dovadă a calității de pensionar). Biletele se pot ridica până marți, 30 septembrie 2025, între orele 08:00 – 20:00.