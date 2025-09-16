15 documentare românești de văzut la astra film festival 2025

De la abuzuri împotriva femeilor la manipularea mediatică și de la trauma războiului la fragilitatea identității, acestea sunt unele dintre subiectele abordare de cele mai puternice voci ale documentarului românesc, care vor veni la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Documentar Astra Film Festival (Sibiu, 17-26 octombrie 2025). În selecția oficială se află cincisprezece filme despre România sau semnate de regizori și producători români, majoritatea prezentate în premieră mondială, internațională, europeană sau națională, care reflectă direcțiile actuale ale cinematografiei documentare din România. Detalii pe site-ul astrafilm.ro. Puteți achiziționa abonamente speciale în regim early bird, aici: https://astrafilm.ro/tickets/

Filmele românești de la Astra Film Festival 2025, care concurează pentru premiile secțiunilor România, Europa de Est și Docschool, pun în dialog temele stringente ale societății noastre cu dezbateri globale la ordinea zilei: abuzurile asupra femeilor, manipularea mediatică și fake news-ul, moștenirea dictaturilor, crizele de identitate, războiul și trauma sau forța vindecătoare a artei și culturii.

„Selecția românească de anul acesta confirmă vitalitatea și maturizarea scenei documentare locale. Filmele pe care le prezentăm nu sunt doar povești despre România, ci contribuții puternice la conversații internaționale despre lumea în care trăim. Iar Astra Film Festival este locul unde, an de an, publicul poate vedea munca de lungă durată a documentariștilor români – un efort colectiv prin care societatea este surprinsă în punctele ei critice”, a declarat Dimitru Budrala, Director-fondator Astra Film Festival.

Documentare care ating teme universale prin experiențe locale

Abuzul asupra femeilor. Documentarul Anatomia unor delicte obișnuite, de Adina Sădeanu (2025, România – 90 min; premieră mondială) abordează un subiect de mare actualitate, abuzul asupra femeilor, sub diferite forme și deschide un dialog urgent despre violența digitală și lipsa de protecție legală.

Documentarele de investigație din secțiunea România expun un caz de amploare europeană: defrișările ilegale din Munții Carpați, în IKEA iubește lemnul, de Tom Heinemann (2024, Danemarca – 59 min; premieră națională) sau reconstituie pas cu pas un caz celebru de manipulare mediatică, arătând cum televiziunile și rețelele sociale pot crea realități alternative, cu impact devastator asupra justiției și opiniei publice –#saveSorina, de Marian Voicu (2025, România, Spania – 93 min; premieră mondială).

Masculinitatea în criză. Documentarul Iubirea doare, de Alexandru Mavrodineanu (2025, România – 90 min) pune față în față doi bărbați divorțați, care încearcă să-și înțeleagă suferința, arătând o formă a vulnerabilității masculine.

Memoria regimurilor totalitare. Filmul Viitor luminos de Andra MacMasters (2024, România, Coreea de Sud – 85 min) readuce în actualitate arhivele propagandei comuniste și rezonează cu îngrijorările contemporane despre ecologie, egalitate și justiție socială.

Portrete culturale. Filme precum CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?, de Simona Constantin (2025, România – 90 min) sau Miriam Răducanu – Rigoare și senZ, de Alexandra Gulea (2024, România – 76 min) explorează, cu sensibilitate și inovație formală, universul unor mari artiști români.

Portrete AFF. Documentarul etnografic Prin munți și văi, cu cântec răsunând, de Ágnes Maksay (2025, Ungaria, România – 88 min; premieră europeană) urmărește viața și arta Ilonei Nyisztor, cântăreață și promotoare dedicată a patrimoniului cultural al ceangăilor, documentarul experimental Încă Nia, de Paula Oneț, (2025, România, Franța – 71 min; premieră națională), portretizează o tânără artistă româncă stabilită în Franța, punând accentul pe modul în care arta devine o formă de vindecare și auto-exprimare.

Trauma războiului. Cei Vii, de Anca Hirte (2025 – Ucraina – 77 min; premieră mondială) și Arma supremă, de Dragoș Turea (2024, Moldova, România – 76 min) propun reflecții tulburătoare despre soldați, memorie și armele invizibile ale conflictelor.

DocSchool. În secțiunea DocSchool concurează filme precum documentarul-interviu Eu, cu mine, nu mă plictisesc niciodată, de Octavia Bortișcă (2025, România – 8 min), Distanța care ne separă, de Eduard Nica (2024, Belgia – 20 min; premieră internațională) sau Un clovn în slujba țării, de Dragoș Bota (2025, România – 26 min).

România în context internațional

Selecția românească de la Astra Film Festival se înscrie într-un moment în care documentarul este una dintre cele mai puternice forme de exprimare culturală și civică la nivel global. Temele abordate în filmele românești: violența de gen, manipularea informațională, efectele războiului, patrimoniul cultural, identitatea tinerilor se regăsesc în dezbaterile majore ale lumii contemporane. Prin ele, România se conectează direct la circuitul internațional al ideilor și preocupărilor actuale, consolidându-și poziția pe harta documentarului european.

Despre Astra Film Festival. Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards. AFF, proiect cultural strategic al Ministerul Culturii, este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este co-finanțat de Primăria Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.