4 ore fără curent joi la porumbacu de jos

Întrerupere temporară a curentului electric în Porumbacu de Sus joi, 18 septembrie.

Primăria comunei Porumbacu de Jos a anunțat că, din cauza unor lucrări la rețeaua electrică, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă joi, 18 septembrie 2025, în intervalul 09:00 – 12:00.

Zonele afectate vor fi localitatea Porumbacu de Sus, pe străzile: Mare, Morii, Sub Coastă și Cimitirului.

Primăria își cere scuze pentru eventualele inconveniențe create și mulțumește locuitorilor pentru înțelegere.