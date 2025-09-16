a murit o legenda de la hollywood. robert redford avea 89 de ani

Robert Redford, unul dintre cei mai emblematici actori și regizori ai cinematografiei americane, s-a stins din viață marți dimineață, la locuința sa din Utah, la vârsta de 89 de ani, potrivit The New York Times.

Născut în 1936, în Santa Monica, California, Redford a avut o copilărie dificilă și și-a început viața artistică ca pictor în Europa, dar s-a întors în Statele Unite pentru a studia arta dramatică la New York. Debutul său în televiziune a avut loc în 1960, iar în cinema și-a făcut apariția cu filmul The War Hunt (1963).

Consacrarea a venit odată cu westernul Butch Cassidy and the Sundance Kid, care i-a adus recunoaștere internațională și premiul BAFTA. De-a lungul carierei, Redford a jucat în filme iconice precum The Way We Were (1973), The Sting(1973), The Great Gatsby (1974), Three Days of the Condor (1975) și All the President’s Men (1976).

În 1981, a debutat ca regizor cu Ordinary People, câștigând două premii Oscar pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor. A continuat să regizeze filme apreciate precum Quiz Show (1994), The Horse Whisperer (1998) și The Legend of Bagger Vance (2000).

În 1990, Redford a fondat alături de Sidney Pollack Festivalul de Film Sundance, devenind un promotor al cinematografiei independente și oferind o platformă importantă pentru tinerii cineaști.

A primit un Oscar pentru întreaga carieră în 2002, iar ultimul său film ca actor a fost The Old Man & the Gun (2018), alături de Jane Fonda. La peste 80 de ani, a anunțat că se retrage din actorie, deși nu a exclus complet o revenire.

Robert Redford a fost cunoscut și pentru activismul său politic, sprijinindu-l pe Partidul Democrat și fiind critic la adresa lui Donald Trump. A fost căsătorit de două ori: cu Lola Van Wagenen (1958-1985) și cu Sibylle Szaggars (2009–prezent).

Hollywood-ul și cinematografia mondială pierd astfel o legendă care a schimbat modul în care se face și se înțelege filmul, atât pe marele ecran, cât și prin promovarea filmului independent.