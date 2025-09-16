accident la avrig: doi octogenari răniți după ce au căzut cu un triciclu electric

O femeie și un bărbat au fost răniți în urma unui eveniment rutier la intrare în Avrig dinspre Valea Avrigului. Amândoi au fost duși la spital.

UPDATE

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au identificat bărbatul implicat în accident. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 34 de ani, din municipiul București, posesor de permis de conducere. Testarea alcoolscopică a bărbatului a indicat un rezultat negativ.

Polițiști au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier produs pe strada Cânepii din orașul Avrig, la intrarea în oraș dinspre Valea Avrigului. O femeie și un bărbat aflați pe un triciclu electric au căzut pe carosabil.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism, condus pe strada Cânepii, dinspre DJ 105 F (Valea Avrigului) ar fi depășit un triciclu electric, condus pe aceeași direcție, de către un bărbat de 81 de ani. După efectuarea depășirii, autoturismul ar fi virat la dreapta în fața triciclului, iar bărbatul de 81 de ani, împreună cu o femeie de 82, pasageră pe triciclu, s-au dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului, ambele persoane aflate pe triciclu au fost rănite. În zonă au venit echipaje SMURD și ale Ambulanței, vârstnicii fiind duși la spital. „Echipajul SMURD a preluat o femeie în vârstă de 82 de ani care a suferit un traumatism la picior. Aceasta a fost transportată la UPU Sibiu, conștientă”, informează reprezentanții ISU Sibiu. Ambulanța SAJ l-a transportat la UPU Sibiu pe bărbat, care a suferit un traumatism cranio-facial și traumatisme de membre inferioare și superioare.

În cauză, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru identificarea conducătorului autoturismului, care a plecat de la locul accidentului, stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință. Fără mari probleme de trafic în zonă.