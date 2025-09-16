andreea, o adolescentă din cristian, nu dă stâna pe distracții: ,,vreau să rămân ciobăniță” / video

Într-o lume în care meseriile tradiționale par să se piardă de la o generație la alta, o tânără din comuna Cristian, județul Sibiu, a ales să rămână aproape de oi și să ducă mai departe ocupația familiei. Povestea Andreei Capotă, prezentată pe canalul de YouTube Ciobanii din România, este una care îmbină copilăria, responsabilitatea și dragostea pentru meseria de cioban.

Andreea Capotă, elevă și fiică de cioban, spune cu mândrie că a ales să rămână aproape de oi:

„Asta e meseria mea. Îmi place. Eu sunt băiatul lui tata. Eu îl ajut cel mai mult. Vreau să rămân ciobăniță, ăsta e planul de viitor”, povestește tânăra.

Familia deține în jur de 1000 de oi, iar viața de zi cu zi este împărțită între școală și stână. „Dimineața mă trezesc la 7 ca să merg la școală. Înainte, când mulgeam, mă trezeam la 4 jumate. Până la 7 jumătate eram deja în picioare. Apoi mergeam cu laptele, după aceea veneam iar la oi să fac fânul și mă împărțeam așa. Sărbătorile mi le petrec la oi. Profesorii nu mă judecă, mă înțeleg”, mărturisește Andreea.

Întâlnirea cu lupul

Tânăra a trăit și experiențe periculoase la stână. „Am avut probleme cu lupul o dată. Eram mai încolo și stăteam pe jos cu oile. Aveam un miel în gură. Am pus câinii pe el și l-am fugărit. Prima dată am crezut că e un câine, dar apoi mi-am dat seama că era lup”, spune Andreea.

Familia se bazează pe câini de pază puternici – Bălan și o cățea de Asia Centrală – pentru a ține prădătorii la distanță.

Deși viața de cioban presupune sacrificii, Andreea transmite un mesaj plin de încredere: „Pentru ciobani am un singur mesaj – să ducă tradiția mai departe”.

„Am o mie de oi și nici o palmă de pământ” – povestea tatălui

Nicolae, tatăl Andreei, are 66 de ani și spune că duce această meserie din copilărie: „Tradiția asta o ducem din tată în fiu. De la clasa a II-a, a III-a, eram deja cu părinții la oi. Ne tragem din familie de ciobani, din Rășinari. Am ajuns să am peste o mie de oi și n-am o palmă de pământ. Pășunile le luăm de la alții, de la primărie, de la cei care au mai mult teren”.

Nicolae își amintește și de vremurile transhumanței, când pleca cu turmele pe distanțe lungi: „De la 14 ani am făcut transhumanță, pe Timișoara, Lugoj, Arad, Satu Mare, Carei. Am iernat în Bărăgan, pe la Ialomița și Călărași. Apoi încărcam oile în tren și le duceam pe la Jibou. Tot necazuri. Animalele astea sunt numai de lucru, câștig mare nu avem”.

Lupii – amenințare dintotdeauna

Ciobanul își amintește și de atacurile dure ale lupilor: „O iarnă grea, când eram copii, tata s-a dus la strungă și n-a mai găsit nicio oaie. Lupii le-au omorât pe tarla la vecini. Au fost și 69 de oi pierdute. Câteodată am văzut câte 13 lupi odată, pe crestele munților, pe la Rășinari. Câinii mergeau după ei și nu se mai întorceau”.

În ciuda greutăților, familia Capotă continuă să trăiască din păstorit. Dacă pentru Nicolae este o meserie de-o viață, pentru Andreea este o alegere conștientă și o promisiune de a păstra vie tradiția.

„Eu vreau să rămân ciobăniță”, spune ea simplu, dar hotărât, demonstrând că dragostea pentru oi și pentru viața la stână nu ține cont de vârstă sau de greutăți.