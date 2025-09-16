au apărut stenograme cu discuții ale lui horațiu potra cu potențiali recruți pentru congo și nu numai

Horațiu Potra, figură cheie a dosarului, al cărui nume apare de peste 840 de ori în dosar, a condus pentru mai mulți ani o „afacere” ce ducea români în Republica Democrată Congo și alte țări africane pentru a lupta ca mercenari.

Georgescu, Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Dosarul este unul stufos din care pe lângă acuzațiile formulate, reies și metodele prin care liderul mercenarilor recruta mercenari pentru operațiunile din Congo, scrie Mediafax.

Potra, din stenograme obținute de Mediafax, părea obișnuit cu apelurile unor tineri ce doreau să alăture grupării sale de mercenari. Într-o conversație atașată la dosar reiese un apel în care un tănăr de 20 de ani îl sună pe Potra pentru a se alătura mercanarilor. Potra este receptiv, dar pare interesat de pregătirea militară a tânărului. Potra îi spune tânărului că a întâlnit mulți „care știu să tragă cu arma”, dar el e interesat de alte aspecte: „cunoști ambuscade, știi să te organizezi?”.

În ziua de 18 decembrie 2024, la ora 16:44:55, Potra, localizat în localitatea Mediaș, județul Sibiu, este contactat de către un tânăr de 20 de ani şi poartă următoarea discuţie:

„Potra: Alo!

Tânăr: Alo! Bună ziua, domnul Horațiu!

Potra: Da, bună ziua!

Tânăr: Mă numesc Pătru Rareș ă… am o vârstă de 20 de ani, sunt luptător de K1, de 8 ani și aș vrea… am o condiție fizică foarte bună, știu să trag bine cu arma. Sunt vânător…

Potra: Am auzit. Dați-mi, dați-mi mesaj pe Whatsapp…

Tânăr: Da.

Potra: Vă dau un număr unde să sunați, la recrutări, că nu mă ocup eu.

Tânăr: DRCV știu, mai am prieteni acolo, la dumneavoastră în Congo și mi-au dat numărul la DRCV, nu îndeplinesc toate condițiile. Și v-am dat numărul pe Whatsapp.

Potra: Nu știu, d-aia zic. Dă-mi pe Whatsapp, că n-am ce face, că nu pot să, nu decid eu. Înțelegi? Că dacă e o problemă o să zică lumea Potra a adus pe, o adus oameni nepregătiți. Adică acolo îs niște militari care știu, care se ocupă de recrutari.

Tânăr: Vă cred, vă cred dar dacă eu chiar știu să trag bine cu arma și am…

Potra: Bine domne, am înțeles că știi să tragi. Mulți care știu să tragă cu arma. Ai mai fost în vreun conflict, ai mai făcut ceva? Ai… știi să te organizezi? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade, cunoști de astea? Nu! Știi mortiare, știi…

Tânăr: Tatăl meu a fost militar…

Potra: No, păi aia-i fratele. Nu e asta. Îmi pare rău. Haideți că n-am timp că mă mai sună lumea și văd, m-ați sunat și pe telefon normal, telefoanele îs ascultate… n-avem nimic de ascuns dar prefer să nu avem discuții d-astea, aici. Mulțumesc!

Tânăr: Da, da, da v-am dat…”.

Horațiu Potra părea că primea constat apeluri e la potențiale persoane ce să se alăture mercenarilor săi.

Într-o altă conversație atașată de procurori, Potra este sunat de un bărbat din Timișoara pe care Potra îl întrebă direct dacă vrea să mergă la muncă în Congo. Bărbatul din Timișoara însă neagă și spune că dorește să îl suțină pe Potra în cauza internă amintind abilitățile sale.

„Potra: Alo!

Domn: Alo, bună domnul Horațiu.

Potra: Bună.

Domn: Nicolae Popa, la telefon.

Potra: De la?

Domn: Cu Nicolae Popa. Nu e de la niciunde.

Potra: A! Nicolae Popa.

Domn: E fost, e fost, e fost. Am numărul dumneavoastră de telefon de la niște băieți care au fost cu dumneavoastră. Ă… când veniți la Timișoara? Sau cum ne-am putea întâlni? Eu sunt unul din proscrișii sistemului. Am fost

și în Plutonul de Intervenție în timpul revoluției și… primul erou în brațele mele a murit. Fiind militar, am întors armele invers, împotriva colegilor mei, care au tras. E poveste mult mai lungă și pentru chestiile astea am fost cam

toată viața alungat de peste tot. Dar lăsăm asta deoparte. Ă…

Potra: Ă, la Timișoara? N-am, n-am nici cum s-ajung că n-am treabă prin partea aia.

Domn: N-ai? Nu. Eventual, nu știu, să văd cum îmi fac timp și poate dau eu o fugă.

Potra: Păi ce? Bănuiesc ce? Vreți să mergeți în Congo, la muncă? Sau ce?

Domn: Nu. Ce… nu, nu, nu! Nu, să fiu lângă dumneavoastră și să mergem mai departe.

Potra: Neoh! (n.l. – râde) Ne întâlnim și povestim. Din Timișoara? Erați în Timișoara la revoluție?

Domn: Da, eu am fost în Plutonul de Intervenție în Libertății!

Potra: Decât? Eu am fost la…

Domn: Eu am fost cel care am oprit să nu se tragă în muncitorii de la OMT și de la 6Mai. Eram soldat, eram în termen.

Potra: Bine, eu n-am… n-am… Da, da, n-am fost, eu am fost chiar în prima zi, pe 16 la Consiliul Județean când a pornit…

Domn: Nu, a, fost de la început.

Potra: Și după… păi nu, dar pe 16 nu era nimic, că pe 16 n-o fost…

Domn: A!

Potra: Nu era armata încă prezentă.

Domn: Pe 17, da.

Potra: Tocmai pe 17 a început, da.

Domn: Dar nu numai asta, eu am lucrat și în sistem după aia, până în `97 când a fost demilitarizarea și știu cum am fost executați noi, după aia. Știi?

Potra: A!

Domn: E grele. Ceea ce vrea să facă domnul Călin acuma…

Potra: No zi!

Domn: Să taie tot cancerul și suntem câțiva băieți care știm bine ce-a fost.

Potra: Îhî.

Domn: Din `89 până inclusiv în ziua de azi.

Potra: Ee… No bine, dar m-ați sunat pe număr

Domn: A!

Mercenarii români din Congo, majoritatea foști militari și legionari străini, au fost recrutați de Horațiu Potra pentru a lupta de partea guvernului congolez împotriva rebelilor M23. Contra unui salariu de circa 5.000 de dolari pe lună, aceștia au asigurat antrenament, pază și sprijin militar direct pe front. Aventura s-a încheiat dramatic, după pierderea orașului Goma, când aproape 300 de români au fost nevoiți să se predea și să fie repatriați. Potra a participat cu mercenarii săi și la alte teatre din Africa.