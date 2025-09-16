cauți o afacere la cheie în sibiu? se vinde în centru un salon complet echipat, la preț negociabil

Pe strada 9 Mai din Sibiu este disponibil spre vânzare salonul Smart Slim, o afacere „la cheie”, complet funcțională, destinată serviciilor de remodelare corporală și estetică. Prețul cerut este de 37.000 €, însă acesta este negociabil, iar tranzacția se face fără TVA.

Dotări incluse

16 aparate profesionale pentru tratamente corporale și faciale: EMSlim, CryoShape, presoterapie, radiofrecvență, shock-wave, analiză corporală, masaj automatizat și saună. Toate sunt în garanție și dețin certificate CE.

Pachete de aparate disponibile separat

Sunt disponibile și trei pachete de aparate, ideale pentru completarea unui salon deja existent sau deschiderea unei afaceri într-o altă locație.

-> Prețuri începând de la 9.500 €

Avantaje

Afacere pregătită să funcționeze imediat.

Locație ultracentrală , cu trafic pietonal intens.

, cu trafic pietonal intens. Recuperarea investiției este estimată la 6–8 luni .

. Poate fi administrată și de persoane fără experiență în domeniu.

Oportună și pentru asocieri între două-trei persoane.

Detalii de contact

Telefon/WhatsApp : 0752 772 771

: Website : www.smartslim.ro

: www.smartslim.ro Instagram / Facebook: @smartslimsibiu

Important de știut

Acest domeniu este accesibil și celor care nu au experiență anterioară sau cursuri de specialitate. Activitatea poate fi desfășurată legal după absolvirea unui curs de două zile, urmat de o evaluare organizată de Ministerul Muncii. Cumpărătorul va beneficia de sprijin pentru accesarea acestor cursuri, precum și de un training complet pentru utilizarea aparatelor, trucuri practice și know-how pentru funcționarea eficientă a salonului. Sprijinul oferit din partea actualului administrator este personalizat și prietenos – pas cu pas pentru a prelua afacerea în cele mai bune condiții.