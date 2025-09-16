constantin chiriac continuă tradiția premiilor pentru elevii din prisăcani, satul său natal. au ajuns a xi-a ediție

Elevii Școlii Gimnaziale din Prisăcani și întreaga comunitate locală se pregătesc să celebreze cu bucurie cea de-a XI-a ediție a „Premiilor Constantin Chiriac”. Evenimentul are loc în satul natal al lui Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care a inițiat această competiție pentru a recunoaște și a valorifica atât calitățile intelectuale, cât și pe cele sufletești ale tinerilor.

În cadrul acestei ediții, elevii din Prisăcani care au participat cu eseuri la concurs vor fi răsplătiți cu premii importante, menite să le încurajeze implicarea în viața comunității.

Cu prilejul ceremoniei de decernare a premiilor, va fi lansat și volumul Premiile „Constantin Chiriac. Antologie cu lucrări ale elevilor de la Școala Generală din Comuna Prisăcani 2021-2024.

„Doresc să le mulțumesc tuturor celor care m-au însoțit în această frumoasă aventură: școlii din satul și comuna Prisăcani, elevilor, profesorilor și diriginților, doamnei directoare – cu toții care își asumă responsabilitatea educației tinerei generații. Mulțumesc tuturor celor care au înțeles cât e de important să avem grijă de copii! Mulțumesc partenerilor și sponsorilor! Mulțumesc doamnei Gilda Lazăr și JTI pentru o implicare exemplară! Domnului Celestin Constantin care participă de la începuturi în aceste demers atât de important pentru tinerii care au nevoie de sprijin! Mulțumesc lui Constantin Chirilă cu care am înființat Asociația Viitorul Prisăcani, care îi adună pe toți cei care au primit premii, pe toți care sunt parteneri, pe toți care au înțeles că tinerii înseamnă viitor și speranță! Mulțumesc lui Florin și Dana Jula, nepoții mei de la sora mea Nușa Elena, care se implică an de an în continuitatea acestor premii! Mulțumesc Clinicii Polisano MedLife și MedLife, întregii echipe de la Dentestet! Mulțumesc doamnei Fevronia Taniușa Chiriac care mă însoțește an de an în acest periplu inițiatic pe care îl facem cu atât de multă bucurie! Mulțumesc tuturor celor al căror nume nu l-am pomenit, dar care au contribuit și au înțeles cât de importantă este această misiune de a-i ajuta pe tineri!

MULȚUMESC a fost tema Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2025, iar întrebările pe care le-am formulat în acest an pentru cei 35 de elevi din clasa a VIII-a, au avut ca pilon central nevoia de a ne raporta la ce este peren în viața unei comunități: respectul, iubirea, implicarea, înțelegerea, întrajutorarea și bucuria de a exista împreună” – scrie Constantin Chiriac în cuvântul înainte al cărții apărute la Editura PIM.

La ediția de anul acesta, elevii au fost provocați să răspundă la o serie de întrebări și să își spună părerea despre anumite subiecte: