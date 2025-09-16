drumeții pentru vârstnici: aer curat, gusturi tradiționale și povești în hamba

„Liber în aer liber” este îndemnul pe care „Anii Drumeției” îl adresează vârstnicilor pentru ziua de luni, 29 septembrie, cu prilejul primei ieșiri în natură dedicată exclusiv lor.

Traseul propus este unul de dificultate redusă și poate fi parcurs în maximum 3 ore. „Plecarea se face din fața Bisericii fortificate de pe strada Octavian Niță din Gușterița. Vom parcurge dealuri domoale, încă verzi, scăldate în soarele toamnei. Dacă suntem norocoși, vom întâlni căprioare și fazani”, spune Nicoleta Ocneriu, ghida care a inițiat prima drumeție destinată seniorilor sibieni.

Destinația grupului este Hamba, cunoscut odinioară sub denumirea de ”Satul Cocoșului”. Pe lângă povestioarele legate de obiceiurile de odinioară ale comunității săsești din satul aflat la doar câțiva kilometri distanță de Sibiu, drumeții vor redescoperi gustul bucatelor de odinioară. „Vom servi pită cu chisătură, slănină, brânză frământată, zacuscă, cârnați, fasole bătută cu ceapă, urmate de gogoși, suc și cafea”, toate atent pregătite de Mama Ica, o localnică recunoscută pentru priceperea sa în arta culinară”, mai spune Nicoleta, cea care își dorește alături cât mai mulți drumeți: „Chiar dacă au ajuns la o anumită vârstă, oamenii au nevoie de mișcare, de aer curat, de socializare, de noi prietenii. Mă gândesc la părinții, unchii, mătușile și chiar bunicii noștri care au o viață activă și care știu să prețuiască fiecare clipă.”

Așadar, seniorii sunt așteptați să facă primii pași spre o experiență aparte, în care natura, mișcarea și bucuria de a fi împreună se împletesc armonios.

Detalii pot fi obținute pe pagina www.aniidrumetiei.ro, unde doritorii se și pot înscrie.