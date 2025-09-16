flohmarkt în cartierul arhitecților. se strâng haine, cărți și jucării pentru copii nevoiași

Cărți, jucării și haine – asta veți găsi duminică la un târg dedicat copiilor în cartierul Arhitecților. Cei mici își pot vinde lucrurile, dar pot face și donații pentru copiii nevoiași.

Flohmarkt-ul de toamnă va începe duminică, 21 septembrie, la ora 11:00. Sunt așteptați copii atât din cartierul Arhitecților, cât și din Sibiu. Târgul se află deja la a treia ediție, fiind organizat de o sibiancă, care și-a dorit să creeze un eveniment unde cei mici și părinții lor să se bucure împreună, să dea mai departe comori și să ajute, în același timp, copiii nevoiași.

„Dragi părinți și copii, pe 21 septembrie, de la ora 11:00, vă așteptăm cu drag în curtea bisericii din Cartierul Arhitecților la a treia ediție a Flohmarkt-ului pentru copii – târgul unde jucăriile, cărțile și lucrurile prind o nouă viață și aduc bucurie altor copii”, spune Ioana Boariu, organizatoarea târgului.

Toate cele 35 de locuri dedicate vânzătorilor au fost deja ocupate. Copiii vor putea vinde și face schimburi de jucării, cărți, haine și încălțăminte. De asemenea, la această ediție se vor strânge bunuri, produse de igienă, rechizite și alimente neperisabile pentru copiii de la Grădinița din Netuș și pentru clasa pregătitoare de la școala din Iacobeni, care au nevoie de sprijin odată cu începerea noului an școlar.

Târgul va avea loc în curtea bisericii din Cartierul Arhitecților (vizavi de Lidl) între orele 11:00 – 13:00. Detalii despre eveniment, AICI.