fondatorul fly lili, jurgen faff, plasat sub control judiciar în ancheta pentru o posibilă evaziune fiscală de milioane de lei

Jurgen Faff, fondatorul companiei aeriene Fly Lili, a fost plasat sub control judiciar. Acesta a fost reținut luni de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, după mai multe ore de audieri. Afaceristul este acuzat de evaziune fiscală.

Ancheta vizează neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, datorii acumulate între 2024 și prezent. Firma ar fi reținut sumele de la angajați, dar nu le-ar fi virat către bugetul de stat în termenul prevăzut de lege. Prejudiciul ridicat este explicat de nivelul mare al salariilor din aviație, compania având peste 170 de angajați, între care piloți, însoțitori de bord și personal tehnic, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București., citat de ziarul Gândul.

Totodată, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unei aeronave tip AIRBUS A319-112, proprietatea societății comerciale suspecte în cauză, până la concurența sumei de 11.691.455,00 lei în vederea garantării reparării prejudiciului și până la concurența sumei de 900.000 lei în vederea garantării executării pedepsei amenzii penale.

Reamintim că miercuri 10 septembrie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au efectuat cinci percheziții domiciliare și au pus în aplicare trei mandate de aducere, în București și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de 12 milioane de lei.

Numele Fly Lili a apărut recent și în investigațiile privind activitățile lui Horațiu Potra, fost luptător al Legiunii Străine, acuzat că ar fi coordonat transportul unor mercenari în Congo. Compania a subliniat însă că nu au fost identificate nereguli în zborurile operate.

