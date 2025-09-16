hoți fantomă prin stațiile peco din sibiu. un șofer reclamă că a fost urmărit și păgubit la veștem

Un șofer din Timiș susține că a rămas fără portofel în doar câteva clipe, după ce a oprit să-și ia o cafea și doi covrigi de la benzinăria Petrom din Veștem.

Incidentul s-a petrecut în toiul nopții, în jurul orei 03:00, iar victima crede că făptașii sunt o grupare care acționează prin benzinăriile de pe traseul Sibiu–Brașov. Cazul a ajuns pe masa polițiștilor din Șelimbăr, însă după mai bine de o săptămână, bărbatul spune că încă așteaptă un răspuns.

O sesizare privind furtul unui portofel dintr-un autoturism, conținând acte și bani, a fost înregistrată la Secția nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr pe 8 septembrie, a anunțat reprezentanța Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad.

„Situația expusă de către dumneavoastră face obiectul unei sesizări depuse la data de 8 septembrie a.c., la Secției nr 1 Poliție Rurală Șelimbăr. În cadrul sesizării, reclamantul (un bărbat în vârstă de 48 de ani, domiciliat în județul Timiș), a relatat faptul că la data de 07 septembrie a.c., în jurul orei 03:00, persoane necunoscute i-ar fi sustras din autoturism portofelul, în care deținea documente și suma de 210 lei.” — a transmis purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu.

Cristi Chișița, povestește că incidentul s-a petrecut pe 7 septembrie, în jurul orei 03:00, în incinta benzinăriei Petrom din Veștem (sensul giratoriu). El susține că, în timp ce a intrat scurt la o patiserie non-stop din zonă, lăsând mașina încuiată, a observat ulterior că portofelul dispăruse din interiorul autoturismului.

Cristi relatează detalii pe care le consideră relevante pentru anchetă: la momentul incidentului, lângă locul în care își parcase autovehiculul ar fi fost parcat un microbuz Volkswagen T5, gri metalizat, cu numere de Germania, în care ar fi fost un bărbat (circa 40 de ani) la volan și o femeie (circa 50 de ani) în exterior, fumând. El spune că a observat același microbuz la primul peco Rompetrol aflat la aproximativ 15 km distanță, staționat lângă TIR-uri — motiv pentru care bănuiește că persoanele ar acționa noaptea prin stațiile de carburant, vizând vehicule rămase descuiate.

„Am avut în portofel toate actele. Eu sunt șofer pe autobuz în Timișoara. Am avut permis profesionist, cardul tahograf, atestatul de conducere, card Revolut de bani, buletin, card de sănătate. Sper ca Poliția să prindă hoții, pentru că ei circulă noapte de noapte, după 12 noaptea prin benzinării.” — a declarat Cristi pentru Ora de Sibiu.