incendiu puternic la ieșirea din sibiu spre agnita. isu intervine cu mai multe autospeciale / video

Update

Incendiul a fost localizat în limitele găsite, acesta manifestându-se pe o suprafață de aproximativ 100 mp la diferite deșeuri. Se lucrează pentru stingerea incendiului și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a acestuia.

Știre inițială

Pompierii sibieni intervin, marți seara, 16 septembrie, la ieșirea din municipiul Sibiu spre Agnita, pentru stingerea unui incendiu de proporții.

Potrivit informațiilor transmise de purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu, slt. Andreea Ștefan, la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD.

„Incendiul se manifestă cu flacără și degajări de fum la deșeuri din acumulatori, mase plastice și bureți. Se lucrează pentru localizarea și stingerea incendiului. Misiunea este în desfășurare”, a precizat reprezentanta ISU Sibiu.

Pompierii rămân în teren până la lichidarea completă a incendiului.