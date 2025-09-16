întrerupere de gaz la șura mare pentru lucrări

Compania Delgaz Grid anunță că serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat temporar în localitatea Șura Mare, județul Sibiu, joi, 18 septembrie, între orele 08:00 și 15:00. Măsura este necesară pentru ca Transgaz să poată efectua lucrări specifice la instalațiile proprii.
Consumatorii sunt rugați să închidă toate focurile pe durata întreruperii și să supravegheze modul de ardere timp de 30 de minute după reluarea alimentării. În caz de miros de gaz, Delgaz Grid recomandă să fie contactat imediat dispeceratul de urgență, la numerele: 0800.800.928 (gratuit) sau 0265.200.928 (taxabil).
Compania Delgaz Grid mulțumește locuitorilor pentru înțelegere și cooperare și precizează că lucrările au ca scop îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.
