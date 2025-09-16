jucător al fc hermannstadt operat marți de un medic renumit. ”totul a decurs conform planului”

Mijlocașul dreapta de la FC Hermannstadt, Silviu Balaure a fost operat marți la ligamentele încrucișate și va lipsi de pe teren minim șase luni. Accidentat într-un joc de verificare disputat de FC Hermannstadt în pauza competițională contra lui CSC Șelimbăr, jucătorul Sibiului, Silviu Balaure (29 ani) a ajuns marți pe masa de operație. Intervenția chirurgicală a fost condusă la București de către dr. Ion Bogdan Codorean, renumit medic primar ortoped, doctor în medicină. ”Silviu este foarte bine. Totul a decurs conform planului” a anunțat medicul care l-a operat pe jucătorul lui FC Hermannstadt. După astfel de intervenții chirurgicale, recuperarea durează minim 6 luni, astfel că mijlocașul dreapta ar urma să revină pe gazon abia din primăvara anului viitor, o pierdere uriașă pentru echipa lui Marius Măldărășanu. Clubul sibian a depus însă toate eforturile pentru Silviu Balaure și l-a dus într-o clinică de top, la un medic renumit. Medicul Ion Bogdan Codorean este considerat a fi unul dintre cei mai respectați chirurgi ortopezi din România, prezent constant pe listele de invitați speciali la congresele medicale internaționale de specialitate. Cu o experiență de peste 21 ani în chirurgia ortopedică și traumatologia sportivă de top, Ion Bogdan Codorean a avut pacienți printre care se numără fostul președinte al României, Klaus Iohannis, sportivi precum Ana Maria Brânză, Jaqueline Cristian, Cătălina Ponor, Mirel Rădoi sau artiști precum Monica Davidescu, Alina Pușcaș, Adela Popescu, Laura Cosoi sau Dorian Popa. Silviu Balaure a reușit cinci pase decisive pentru sibieni în cele opt jocuri de Superliga din acest sezon.