monstru cu chip de tată. un bărbat din vurpăr și-a pus copilul să își omoare bunicii, apoi să se sinucidă: „rezolvă-i și nu mă mai suna!”

Un an și o lună de închisoare cu suspendare – aceasta este pedeapsa pe care a primit-o un individ din Vurpăr, județul Sibiu, care vreme de o lună și-a terorizat psihic fiul, cerându-i să își omoare bunicii, după care să se sinucidă. A făcut totul din răzbunare în urma divorțului de mama băiatului.

Timp de aproape o lună, un copil din Vurpăr a fost constrâns de tatăl său, prin amenințări repetate cu bătaia și cu moartea, să își ucidă bunicii materni, dându-i indicații precise, apoi spunându-i să se sinucidă. Băiatul a fost supus la o puternică presiune psihică în această perioadă, a constatat Instanța.

L-a pus să își ucidă bunicii cu un topor și un cuțit

În vara anului 2024, sentimentele începeau să se răcească între doi soți din Vurpăr. Bărbatul o acuza de infidelitate pe femeie astfel că, inevitabil, s-a ajuns la un divorț. Din vară și până în octombrie, bărbatul a rămas cu cei doi copii ai săi, băiat și fată, la locuința socrilor din localitate, în timp ce femeia a plecat în străinătate. Apoi, din toamnă, și acesta s-a dus la muncă în afara țării, cei doi copii rămânând în grija bunicilor materni.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, calvarul copilului a început în jurul datei de 7 decembrie. Tatăl său începea să îi sugereze că ar trebui să își omoare bunicii, dar și pe sora lui, iar la final el să se sinucidă. Indicațiile erau detaliate, iar presiunea psihică la care era supus băiatul era din ce în ce mai puternică. „Inculpatul a început să îi sugereze să îi omoare pe bunicii materni, aceasta fiind o răzbunare împotriva soției. De la sugestii, inculpatul i-a cerut în mod clar copilului să îi omoare pe bunici, indicându-i ca, într-o zi în care bunica o duce pe sora lui la școală și se întoarce acasă, să încuie poarta, iar apoi să îi taie gâtul cu un cuțit. El i-a mai spus copilului să ia un topor și să îl omoare pe bunicul său matern, care de o perioadă era la pat, suferind de epilepsie”, se arată în motivarea publicată pe rejust.ro.

Bărbatul îi repeta copilului că dacă nu îi va omorî pe bunici, el o să divorțeze de mama lui, și cu toții vor fi dați afară din casa bunicilor. L-a numit „ticălos” și „prăpădit”, spunându-i că nu are niciun viitor. „Tatăl i-a spus copilului că el o să se descurce oricum, dar copilul nu o să poată face nimic fără el”, se mai arată în motivarea instanței. Băiatul începuse să creadă ipoteza tatălui, mai ales că, în acea perioadă, bunicii doreau să anuleze contractul de întreținere făcut cu părinții lui și să redobândească proprietatea deplină asupra casei.

I-a cerut să îi facă rău surorii, apoi să se sinucidă

Individul a continuat teroarea toată luna decembrie. După ce i-a spus cum să își omoare bunicii, el i-a cerut să își rănească și sora în vârstă de 8 ani. „I-a cerut să o ia în brațe pe sora mai mică și să o dea cu capul de pereți pentru a merge ulterior la spital și a se răzbuna pe mama lui. I-a cerut băiatului să consume alcool și să ia medicamente de toate felurile, pentru a ajunge și el la spital”, potrivit instanței.

Totul a culminat când i-a cerut să se sinucidă. Individul i-a explicat fiului său că se poate spânzura, spunându-i că „sfoara este în garaj, agățată într-un cui pe peretele din stânga față de ușă”. Într-un mesaj trimis pe WhatsApp, bărbatul i-a zis copilului ca, după ce își omoară bunicii, să își sune mama și să îi spună că a făcut asta din cauza ei.

„Mâine rezolvă-i și nu mă mai suna” este unul dintre mesajele pe care i le-a dat bărbatul fiului său. O vreme i-a trimis mesaje vocale, dar apoi, pentru ca anchetatorii să nu facă vreo legătură între cei doi, a schimbat tehnica. „A filmat cu telefonul mesajele scrise pe un alt telefon sau pe bilete, iar aceste filmări erau live în cadrul unui apel video pe WhatsApp”, arată instanța.

Copilul, amenințat cu moartea

După o vreme, băiatul și-a dat seama că ceva nu este în regulă, astfel că i-a povestit cele întâmplate bunicii lui, apoi nu i-a mai răspuns la telefon tatălui. El însă a început să îl amenințe cu bătaia și cu moartea, fapt ce s-a intensificat după ce bărbatul a aflat că fiul lui a pierdut o sumă mare de bani la jocuri de noroc, sumă ce era destinată procesului de divorț al părinților. „Când tatăl său a aflat că i-a povestit bunicii ceea ce i-a cerut să facă, s-a înfuriat și i-a cerut să-i înapoieze banii pe care i-a lăsat înainte de a pleca în străinătate. (…) A început să îl amenințe cu moartea, atât pe băiat, cât și pe mamă și pe bunici”, potrivit rejust.ro.

„Rareșică! Păi eu nu scoteam din gură o vorbă, bă! Ai greșit urât de tot, gândește-te bine, gândește-te la ce ai făcut, că cu asta nu rezolvi nimica! (…) Io până viu, dacă nu am banii, io te-am căutat, io te-am căutat și pentru aia ți-am luat piuitul. Ascultă-mă! Pentru aia ți-am luat piuitul (…) Nu-s amenințări, ascultă-mă copile, io te caut, te caut și pentru tine intru în pușcărie”, este unul dintre mesajele audio pe care individul i le-a trimis fiului.

A scăpat fără închisoare

Bărbatul a fost cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de „încercare de a determina săvârșirea unei infracțiuni” și „amenințare”. Prima infracțiune se pedepsește, potrivit Codului Penal, cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă, iar cea de-a doua se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Instanța a luat în calcul, la stabilirea pedepsei, mai mulți factori, printre care și faptul că inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la o pedeapsă cu închisoarea. De altfel, el și-a recunoscut faptele, arătând că este dispus să presteze muncă în folosul comunității.

Într-un final, bărbatul a fost condamnat la 1 an și 1 lună închisoare, magistrații suspendând executarea pedepsei. Inculpatul a fost pus sub supraveghere pentru 2 ani, timp în care va trebui să presteze muncă în folosul comunității, să anunțe orice deplasare care depășește 5 zile și să comunice dacă își schimbă locul de muncă și locuința. Sentința nu este definitivă.