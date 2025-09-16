nicușor dan anunță o vizită oficială în sua în 2026 la invitația lui donald trumo

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va efectua o vizită oficială în Statele Unite ale Americii la începutul anului 2026, la invitația președintelui Donald Trump.

„Am avut o conversație telefonică cu domnul Trump, imediat după ce am fost învestit. În acea conversație domnia sa m-a invitat în SUA într-o vizită oficială. Această vizită va avea loc, fără discuție, cel mai probabil la începutul anului viitor”, a declarat șeful statului la Antena 3.

Potrivit acestuia, principalele teme de pe agenda discuțiilor vor fi securitatea și economia. „România se va duce cu toate propunerile care țin de securitate, inclusiv de colaborare militară și de prezența militarilor americani în România, dar și cu propuneri concrete de colaborare economică”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că își dorește rezultate concrete în urma vizitei, vizând consolidarea schimburilor comerciale și stimularea investițiilor americane în România. Printre domeniile de interes menționate se află IT-ul, inteligența artificială, energia și resursele minerale.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că se va afla pe 20 septembrie la Chicago, în vizită de lucru, pentru pregătirea vizitei oficiale a președintelui.