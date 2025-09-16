noua comisie „românia fără violență domestică” are adresă de contact și pagină de facebook pentru propuneri

Prima ședință a Comisiei parlamentare „România fără violență domestică” a avut loc marți, sub conducerea deputatului Alina Gorghiu, prilej cu care a fost adoptat regulamentul comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului.

Parlamentul României a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei speciale comune pentru prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice – „România fără violență domestică”. În cadrul ședinței, a fost stabilit că întâlnirile comisiei vor avea loc săptămânal sau ori de câte ori este necesar, pentru a permite dezbateri și analize eficiente.

Comisia a decis și metodele oficiale de comunicare cu societatea civilă, experți, autorități publice, mass-media și cetățeni:

Adresa de e-mail oficială romaniafaraviolenta@cdep.ro este deja funcțională și poate fi folosită pentru propuneri, puncte de vedere și solicitări de colaborare.

Pagina oficială de Facebook „România fără violență” (link) va furniza informații actualizate despre activitatea comisiei și va facilita dialogul direct cu cetățenii.

Ședințele comisiei vor fi transmise online, asigurând accesul publicului la dezbateri.

Tot marți, a fost aprobată propunerea Alinei Gorghiu de a iniția demersurile pentru adoptarea unei Declarații comune a Parlamentului României pe 2 octombrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței, marcată anual la inițiativa ONU.