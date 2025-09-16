noua comisie „românia fără violență domestică” are adresă de contact și pagină de facebook pentru propuneri

Prima ședință a Comisiei parlamentare „România fără violență domestică” a avut loc marți, sub conducerea deputatului Alina Gorghiu, prilej cu care a fost adoptat regulamentul comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului.
Parlamentul României a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei speciale comune pentru prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice – „România fără violență domestică”. În cadrul ședinței, a fost stabilit că întâlnirile comisiei vor avea loc săptămânal sau ori de câte ori este necesar, pentru a permite dezbateri și analize eficiente.
Comisia a decis și metodele oficiale de comunicare cu societatea civilă, experți, autorități publice, mass-media și cetățeni:
-
Adresa de e-mail oficială romaniafaraviolenta@cdep.ro este deja funcțională și poate fi folosită pentru propuneri, puncte de vedere și solicitări de colaborare.
-
Pagina oficială de Facebook „România fără violență” (link) va furniza informații actualizate despre activitatea comisiei și va facilita dialogul direct cu cetățenii.
-
Ședințele comisiei vor fi transmise online, asigurând accesul publicului la dezbateri.
Tot marți, a fost aprobată propunerea Alinei Gorghiu de a iniția demersurile pentru adoptarea unei Declarații comune a Parlamentului României pe 2 octombrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței, marcată anual la inițiativa ONU.
