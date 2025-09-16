președintele lui fc hermannstadt trage alarma. ”lucrurile nu merg în direcția bună”

După eșecul de luni de la Sibiu cu Slobozia, președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae trage semnalul de alarmă și cere echipei să câștige, pentru a ieși rapid din subsolul clasamentului.

Cu doar 7 puncte din 9 etape, FC Hermannstadt este pe locul 13 în Superliga, mult sub pretențiile sibienilor, care visau la play-off la startul sezonului.

Având câte șapte goluri marcate, FC Hermannstadt și Petrolul au cele mai slabe atacuri din Superliga și ocupă locurile de baraj. Metaloglobus și Csikszereda sunt ultimele clasate și cele două echipe par deja rupte de pluton, cu șanse mici de salvare.

”Situația nu e roză după nicio înfrângere, problema e că nu reușim să înscriem, deși ne creăm ocazii, avem posesie, dar nu băgăm mingea în poartă. Momentan ne-a părăsit șansa, dar lucrurile se întorc în fotbal. Totuși, dacă nu acumulăm puncte, nu câștigăm și nu marcăm, există frica să se instaleze un pic de panică, una e sa joci și să marchezi, alta e sa joci fără multe puncte. Avem exemplul anului trecut, dar nu știm dacă se va repeta revirimentul, nu e bine să ajungem din nou în acea situație și trebuie să începem să câștigăm. Am avut meciuri în mână și am risipit puncte cu Metaloglobus, FCSB sau Slobozia. Am jucat bine în multe jocuri, doar în repriza a doua cu Dinamo a fost un joc slab, în rest meciuri bune spre foarte bune, dar am marcat puțin” a spus pentru Ora de Sibiu conducătorul clubului sibian.

”Vom continua să jucăm ofensiv”

Fostul internațional a anunțat că echipa va continua să joace ofensiv, pentru a produce fotbal și goluri. ”În fotbal se spune că ataci sau te aperi cu toată echipa, problema e că noi nu marcăm, dar primim și goluri. Suntem o echipă ofensivă, ne deschidem mult și adversarii au șanse să marcheze, asta e situația. Vom continua să jucam ofensiv până o să vină și victoriile, e un fond bun de joc, avem speranța să apară și punctele. Trebuie să fim pozitivi, dar să fim modești, să muncim mult, lucrurile nu merg în direcția bună, trec etapele și noi suntem tot jos, trebuie să ne trezim cât mai repede. Știm că la fotbal să bagi mingea în poartă e cel mai greu, din acest motiv atacanții sunt cel mai bine plătiți, dar e nevoie să marcăm. Sunt jucători noi care au venit mai târziu, ușor, ușor trebuie integrați și să își facă simțită prezența la echipă. E greu să schimbi jucători la fiecare 6 luni, dar acestea sunt condițiile, trebuie să fim modești” a mai declarat Daniel Niculae.