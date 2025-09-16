președintele usr avertizează: reforma administrației nu progresează, în timp ce taxele cresc

Președintele USR, Dominic Fritz, recunoaște la RFI că lipsa de înțelegere din coaliție pe tema reformei administrației publice transmite un semnal prost populației, mai ales în contextul în care majorarea taxelor și impozitelor a fost adoptată fără probleme.

Întrebat ce semnal dă coaliția populației când liderii nu reușesc să se înțeleagă pe un subiect atât de important cum este reforma administrației publice, Fritz a răspuns că „este un semnal prost”.

„Este un semnal prost pentru că, într-adevăr, lumea trebuie să înțeleagă că cei care guvernează nu fac o diferență între propriile privilegii și privilegiile altora, ci sunt dispuși să taie în carne vie, chiar dacă e propria carne”, a explicat liderul USR.

Referitor la propunerea USR pentru reforma administrației, Fritz a explicat că partidul său se focusează pe reducerea costurilor reale de personal, nu doar pe scăderea numărului de posturi prin grilele maximale din 2010.

„Noi propunem să ne focusăm efectiv pe costuri reale de personal și pe reducerea acestor costuri, mai puțin pe reducerea posturilor prin reducerea unor grile maximale din 2010, care grilele în sine au anumite probleme și inechități”, a declarat Fritz.

Întrebat despre riscul unei reforme îndulcite din cauza negocierilor din coaliție, președintele USR a recunoscut: „Există această posibilitate și tocmai de aceea mesajul nostru, al USR-ului, este că poate să fie doar o etapă, o mini-etapă. Apoi trebuie să urmeze administrația centrală”.