primele declarații ale omului de afaceri sibian jurgen faff, după punerea sub control judiciar: „dacă nu plăteam nimic, atunci aș fi înțeles”

Jurgen Faff, fondatorul companiei aeriene Fly Lili, a oferit primele informații după ce a fost plasat sub control judiciar. Acesta a fost reținut luni de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind acuzat de evaziune fiscală. (DETALII AICI)

Ancheta în care este implicat afaceristul sibian Jurgen Faff vizează neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă, datorii acumulate între 2024 și prezent. Acesta susține că a făcut toate demersurile pentru a achita restanțele acumulate, în urma unui an dificil.

„Anul trecut nu a fost unul strălucit pentru noi – am acumulat datorii pentru că nu am reușit să plătim toate facturile deoarece am pierdut bani cu cursele operate din Brașov. Noi am dat garanție un avion. Asta a fost situația. Acum mă trezesc că se vorbește despre evaziune fiscală. Avionul nu s-a confiscat, era o garanție. Am venit cu acea garanție pentru suma respectivă, pentru că nu aveam cum să plătim totul dintr-o dată. Luna trecută am început să plătim înapoi și facem tot posibilul să rezolvăm situația. Din punctul nostru de vedere, totul este sub control. Reușim să ajungem la zi cu finanțele”, a declarat afaceistul.

Fondatorul Fly Lili a ținut să menționeze că nu are nici o legătură cu Potra sau cu Rusia.„Cred că știți deja exact care este părerea mea. Sunt întrebat constant despre Potra și repet același lucru de zeci de ori: nu am nicio legătură cu Potra și nici cu Rusia. Nu am transportat arme sau altceva ilegal. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să transportăm persoane de la Sibiu în Congo. Noi, ca operator aerian, nu avem dreptul să ne uităm în bagajele pasagerilor. Asta este strict responsabilitatea aeroporturilor. Noi nu am transportat nimic ilegal”, a spus acesta.

Faff conisderă situația nedreaptă având în vedere termenii în care s-a dispus plata datoriilor față de stat. „Nu mi se pare corect ce se întâmplă. Dacă nu veneam cu nicio garanție, dacă nu plăteam nimic, atunci aș fi înțeles. Dar noi am mers către ANAF, am oferit o garanție, am început să plătim din datorii, și acum, dintr-odată, se spune că e evaziune fiscală. Eu nu cred că e evaziune fiscală ce am făcut. De ce au acceptat garanția, dacă nu era în regulă? Puteau să o execute, să-și recupereze banii, dar nu s-a întâmplat nimic. Din punctul meu de vedere, era totul în regulă”, a mai spus Jurgen Faff.

Reamintim că miercuri 10 septembrie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au efectuat cinci percheziții domiciliare și au pus în aplicare trei mandate de aducere, în București și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de 12 milioane de lei.

