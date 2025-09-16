procurorii au descifrat planul lui georgescu și potra pentru 8 decembrie 2025

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis în judecată 22 de persoane acuzate că au pregătit acțiuni violente împotriva ordinii constituționale, în contextul protestelor declanșate după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Printre inculpați se află Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, și Horațiu Potra, mercenar cunoscut pentru participarea la conflicte externe și pentru activități de instruire paramilitară.

Întâlnirea de la Ciolpani

Potrivit procurorilor, pe 7 decembrie 2024, între orele 10.51 și 12.01, Georgescu și Potra s-au întâlnit în incinta unui centru de echitație din localitatea Ciolpani, Ilfov. Întâlnirea, organizată în condiții de clandestinitate, a avut ca obiectiv punerea la punct a unui plan prin care grupul coordonat de Potra urma să intervină în timpul protestelor din București. Scopul era deturnarea manifestațiilor pașnice în acțiuni violente, capabile să destabilizeze ordinea constituțională și să împiedice exercitarea puterii de stat.

Strategia de manipulare

Anchetatorii arată că planul se baza pe exploatarea emoțiilor colective într-un moment de tensiune socială maximă, folosind efectul de contagiune emoțională și comportamentală. În acest context, Georgescu ar fi întreținut rezoluția infracțională prin comunicarea de informații false cu caracter alarmist și prin declarații televizate menite să mobilizeze susținătorii, în pofida deciziei Curții Constituționale de a anula alegerile.

Pregătirea grupului paramilitar

Ca urmare a înțelegerii, Horațiu Potra a coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane cu pregătire militară sau capacități operative specifice. Membrii grupului urmau să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme. Procurorii au documentat că aceștia au fost dotați cu arme albe – cuțite, pumnale, topoare, bastoane telescopice, boxuri – două pistoale, spray-uri lacrimogene și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4, cele mai periculoase articole pirotehnice disponibile pentru uz profesional, cu potențial de a produce explozii devastatoare.

Intervenția poliției

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, în urma unui apel la 112, au fost instituite filtre de poliție în Ilfov și Dâmbovița. Între orele 01.30 și 03.00, polițiștii au reușit să oprească toate cele șapte autoturisme. În patru dintre ele au fost găsite armele și materialele explozive. Procurorii precizează că toți membrii grupului știau motivul deplasării și au acționat în cunoștință de cauză, sub coordonarea directă a lui Potra.

Acuzațiile aduse inculpaților

Parchetul arată că cei 22 de inculpați au fost trimiși în judecată pentru diferite fapte. Unul este judecat și pentru complicitate la tentativă împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Un altul, arestat preventiv în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică. Doi inculpați, de asemenea arestați în lipsă, sunt judecați pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Doi inculpați se află sub control judiciar pentru infracțiuni similare, inclusiv operațiuni ilegale cu articole pirotehnice, iar alți 16 sunt sub control judiciar pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Pericol pentru statul de drept

Rechizitoriul subliniază că planul a pus în pericol securitatea națională, vizând subminarea instituțiilor fundamentale și reconfigurarea ordinii constituționale prin violență. Procurorii fac trimitere la jurisprudența Curții Constituționale, care definește ordinea constituțională drept ansamblul de principii ce fundamentează statul de drept, funcționarea instituțiilor și respectarea drepturilor fundamentale.

Tentativele de schimbare a ordinii constituționale prin violență, fie fizică, fie informațională, sunt considerate o amenințare gravă la adresa stabilității statului și a echilibrului democratic. Anchetatorii subliniază că, într-un regim democratic, contestarea deciziilor autorităților trebuie să se facă prin mijloace legale și pașnice, nu prin acțiuni de forță.

Proces la Curtea de Apel București

Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza în fond. Procurorii precizează că faptele se încadrează în categoria celor deosebit de grave, cu impact direct asupra securității naționale și a stabilității constituționale a României.