profesorii protestează săptămânal în capitală: cadre didactice din sibiu se alătură pichetărilor de la bucurești

Profesorii au decis să continue protestele în fiecare joi, prin pichetări organizate la București. În această săptămână, la acțiunea de protest vor participa și cadre didactice din Sibiu.

În fiecare joi sunt anunțate pichetări organizate la București e pentru a opri măsurile de austeritate anunțate de către premierul Ilie Bolojan și care vizează direct personalul din învățământ. „Am avut o ședință cu federația și am stabilit niște repere clare. Ieri a avut loc o întâlnire între președinții sindicatelor și ministrul Educației”, a declarat Leonard Stancu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu.

De asemenea, la București vor fi organizate pichetări săptămânale, în fiecare joi. „Voi merge eu și încă trei colegi. Apoi urmează să stabilim pașii următori. Lucrurile nu s-au încheiat”, a adăugat liderul sindical.

Referindu-se la marșul de protest din 8 septembrie, Stancu a precizat că prezența a fost subestimată. „Au fost mii de persoane, nu doar 8.000 cum s-a spus oficial”, a subliniat el.

Reamintim că sindicatele din învățământ sunt nemulțumite de măsurile luate de Guvern care au vizat creșterea normei didactice, comasarea unor unități școlare și diminuarea burselor. Profesorii au declarat că aceste măsuri afectează condițiile de funcționare a școlilor și calitatea actului educațional pentru elevi.