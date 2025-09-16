profesorii protestează săptămânal în capitală: cadre didactice din sibiu se alătură pichetărilor de la bucurești

Profesorii au decis să continue protestele în fiecare joi, prin pichetări organizate la București. În această săptămână, la acțiunea de protest vor participa și cadre didactice din Sibiu.
În fiecare joi sunt anunțate pichetări organizate la București e pentru a opri măsurile de austeritate anunțate de către premierul Ilie Bolojan și care vizează direct personalul din învățământ. „Am avut o ședință cu federația și am stabilit niște repere clare. Ieri a avut loc o întâlnire între președinții sindicatelor și ministrul Educației”, a declarat Leonard Stancu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu.
De asemenea, la București vor fi organizate pichetări săptămânale, în fiecare joi. „Voi merge eu și încă trei colegi. Apoi urmează să stabilim pașii următori. Lucrurile nu s-au încheiat”, a adăugat liderul sindical.
Referindu-se la marșul de protest din 8 septembrie, Stancu a precizat că prezența a fost subestimată. „Au fost mii de persoane, nu doar 8.000 cum s-a spus oficial”, a subliniat el.
Reamintim că sindicatele din învățământ sunt nemulțumite de măsurile luate de Guvern care au vizat creșterea normei didactice, comasarea unor unități școlare și diminuarea burselor. Profesorii au declarat că aceste măsuri afectează condițiile de funcționare a școlilor și calitatea actului educațional pentru elevi.
Ultima oră
- Jucător al FC Hermannstadt operat marți de un medic renumit. ”Totul a decurs conform planului” 8 minute ago
- Fondatorul Fly Lili, Jurgen Faff, plasat sub control judiciar în ancheta pentru o posibilă evaziune fiscală de milioane de lei 13 minute ago
- 4 ore fără curent joi la Porumbacu de Jos 32 de minute ago
- Noua Comisie „România fără violență domestică” are adresă de contact și pagină de Facebook pentru propuneri 47 de minute ago
- Spania nu mai vrea să participe la niciun concurs în care e și Israel: Ultima amenințare, retragerea de la Eurovision 2026 50 de minute ago