restricții importante în trafic pe str. moara de scoarță din sibiu. se lucrează la conducta de gaze

Comisia de sistematizare a circulației a avizat măsurile necesare în trafic pentru execuția lucrării de modernizare a rețelei de gaz de pe str. Moara de Scoarță, efectuată de constructorul angajat de societatea Delgaz Grid SA.

Având în vedere specificul lucrării și lățimea străzii, Comisia menționată a aprobat o serie de restricții în trafic, lucrarea urmând să se execute succesiv, pe 3 tronsoane.

Prima porțiune pe care se va interveni începând de miercuri, 17 septembrie și până în 6 octombrie este cea dintre strada Lupeni și str. Teilor. Aceasta se va închide circulației în perioada menționată, rutele ocolitoare în funcție de direcția de deplasare fiind:

Str. Lupeni – str. Cugir – str. Anina – str. Teilor – str. Moara de Scoarță – str. Viitorului

Str. Lupeni – str. Cugir – str. Anina – str. Popovici Bănățeanu – str. O. Smigelschi – str. Viitorului

În contextul acestor devieri de trafic se vor institui măsuri suplimentare și pe străzile care vor fi utilizate ca rută ocolitoare:

pe străzile Cugir și Anina se va interzice parcarea pe ambele părți de drum.

pe str. Decebal se va circula în dublu sens, parcarea urmând să fie interzisă pe această stradă pe sensul dinspre str. Moara de Scoarță spre Reșița

pe str. Viitorului, la intersecția cu str. O. Smigelschi se vor anula 4 locuri de parcare pentru o mai bună vizibilitate a șoferilor care se deplasează spre str. Viitorului.

Precizăm că, în perioada lucrărilor, locuitorilor străzii Moara de Scoarță le va fi permis accesul spre proprietăți, în regim de șantier.

Lucrările pe această stradă vor continua pe tronsonul dintre străzile Teilor și Traian, iar ulterior, pe tronsonul dintre străzile Traian și Viitorului. Intervențiile pe întreaga stradă sunt avizate să se încheie în 17 noiembrie 2025.