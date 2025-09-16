săptămâna roadpol safety days: copii, bicicliști și pietoni, în atenția politiștilor sibieni

ROADPOL Safety Days 2025 în traficul sibian: accent pe protejarea celor mai vulnerabili participanți.

În perioada 16 – 22 septembrie 2025, Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere – ROADPOL desfășoară proiectul ROADPOL Safety Days, menit să crească gradul de conștientizare al tuturor participanților la trafic privind riscurile generate de nerespectarea normelor rutiere. Obiectivul principal al ediției din acest an este ca ziua de 18 septembrie să devină o zi fără persoane decedate în accidente rutiere.

Ediția din 2025 pune accent pe protejarea celor mai vulnerabili participanți la trafic: copiii, pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice. În acest sens, pe 18 septembrie, în parcarea din zona Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, va fi amenajat un poligon educativ. Aici, participanții la trafic vor putea testa cu ajutorul unor ochelari speciali efectele consumului de alcool și droguri asupra capacității de deplasare, chiar și pe distanțe scurte.

Pe întreaga durată a săptămânii, polițiștii rutieri sibieni, sprijiniți de colegii de la structurile de ordine publică, vor desfășura acțiuni punctuale pentru:

depistarea și sancționarea șoferilor care depășesc limita legală de viteză;

combaterea conducerii agresive;

identificarea conducătorilor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive;

verificarea respectării obligației de a nu utiliza telefonul mobil la volan decât în regim „mâini libere”.

De asemenea, vor avea loc acțiuni de informare și activități educative în școli și grădinițe, menite să promoveze un comportament responsabil în trafic, fără a urmări sancționarea participanților.

Recomandările polițiștilor pentru un trafic mai sigur: