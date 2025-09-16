sibieni revoltați de un exercițiu militar: „au dispărut mașinile noastre peste noapte”

Între 15 și 19 septembrie are loc la Sibiu exercițiul de mobilizare MOBEX SB-MS-25, organizat de autoritățile centrale și Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Sibiu, în colaborare cu Garnizoana Sibiu. Potrivit Mirelei Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, activitățile se desfășoară în mai multe locații din oraș.

Pentru buna desfășurare a exercițiului, Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat eliberarea și utilizarea, în perioada 15–18 septembrie, a mai multor locuri de parcare:

pe Bulevardul Victoriei (între str. Avrig și Spitalul Militar),

pe strada Moldoveanu (zona Academiei Forțelor Terestre),

pe strada Ștefan cel Mare (între str. Revoluției și str. Negoi),

pe Calea Cisnădiei (între str. Iorga și str. Negoi).

Reprezentanții unităților militare au distribuit flyere pe parbrizele mașinilor pentru a informa șoferii, iar acolo unde locurile nu au fost eliberate la timp, Poliția Locală a mutat autovehiculele în alte parcări din apropiere. Cetățenii pot afla unde au fost relocate mașinile lor apelând Dispeceratul Poliției Locale, la numărul 0369/911, a precizat Gligore.

Reacția unui cetățean

Nu toți sibienii au privit cu înțelegere măsura. Un locuitor din zonă ne-a transmis că s-a trezit fără mașină din parcarea publică în care își lasă autoturismul de ani de zile:

„Azi noapte au dispărut mașini din parcare publică, la cererea armatei. Ei au vrut locuri libere, pentru a putea parca persoane venite la MApN. La ora 5 dimineața au cărat mașinile personale, parcate regulamentar. Nu am fost anunțați de nimic, nu au lăsat nicio plăcuță de avertizare, nu au sunat la numerele lăsate de șoferi pe bord. Primul gând a fost că s-a furat, însă după două ore de așteptare am aflat că le-au dus pe alte străzi. Situația este cel puțin abuzivă și a fost gestionată în cel mai josnic fel. Încă suntem șocați, toți cei care am respectat legea și nu am parcat niciodată pe locuri necuvenite.”

Exercițiul MOBEX SB-MS-25 continuă până pe 19 septembrie și implică restricții temporare în mai multe zone din Sibiu. Autoritățile recomandă șoferilor să fie atenți la semnalizările din teren și să consulte din timp informațiile oferite de Primărie și Poliția Locală.