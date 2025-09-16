silviu balaure confirmă reușita operației la genunchi. cum se simte mijlocașul lui fc hermannstadt

Operat marți la București la ligamentele încrucișate ale genunchiului, jucătorul lui FC Hermannstadt, Silviu Balaure a transmis un mesaj public direct din patul de spital.
Intervenția chirurgicală coordonată de cunoscutul medic Ion Bogdan Codorean a dccurs cu bine, astfel că Silviu Balaure se pregătește zilele viitoare de externare. ”Gata! Totul a decurs bine !” este mesajul pe care Silviu Balaure îl transmite prin intermediul clubului FC Hermannstadt, la scurt timp după intervenția chirurgicală la genunchiul drept. ”Urmează o perioadă de pauză și apoi de recuperare pentru fotbalistul nostru emblematic. Fără îndoială, Silviu este un luptător și un învingător și va reveni mult mai puternic! Îi suntem alături din toate punctele de vedere (și) în această provocare!” se arată în comunicatul dat publicității marți de FC Hermannstadt.
