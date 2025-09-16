societatea drumuri și poduri sa sibiu reintroduce ziua de vineri în programul de lucru

Societatea Drumuri și Poduri SA (DPS) Sibiu revine la programul de lucru de cinci zile, după ce măsura reducerii timpului de muncă și, implicit, a salariilor, a fost încetată mai devreme decât fusese programată.

Reducerea programului fusese dispusă în iulie 2025, pentru a încadra compania în bugetul de cheltuieli salariale al anului trecut, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 156/2024. Inițial, măsura era programată să rămână în vigoare timp de patru luni, însă efectele aplicării acesteia – plecări voluntare, concedii fără plată și alte situații similare – au creat condițiile pentru revenirea la programul complet mai devreme, după două luni și jumătate.

Conducerea DPS Sibiu a anunțat că, în prezent, societatea se încadrează în prevederile OUG 156/2024 și dispune de o rezervă financiară pentru acoperirea eventualelor ore suplimentare sau intervenții în zilele de sărbători legale și în weekend pe durata sezonului rece 2025–2026.

Ca urmare a încetării reducerii programului de muncă, vinerea redevine zi lucrătoare la nivelul DPS SA Sibiu, începând din 19 septembrie 2025.