spania nu mai vrea să participe la niciun concurs în care e și israel: ultima amenințare, retragerea de la eurovision 2026

Consiliul de administrație al televiziunii publice RTVE a hotărât că Spania nu va participa la concursul Eurovision 2026, programat în luna mai la Viena, dacă Israel se va afla printre țările concurente, anunță Mediafax.

Decizia a fost adoptată marți, iar potrivit Reuters, Spania devine astfel a cincea țară care anunță un posibil boicot – după Olanda, Slovenia, Islanda și Irlanda – și totodată prima din grupul „Big Five” (Marea Britanie, Germania, Italia, Franța și Spania), care beneficiază de calificare automată în finală.

Hotărârea RTVE vine pe fondul tensiunilor internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu și al presiunilor tot mai mari asupra organizatorilor Eurovision.

Până în acest moment, organizatorii competiției nu au oferit un răspuns oficial în legătură cu această poziție.