sterilizare și microcipare gratuită pentru animalele de companie din mediaș / video

Primăria Municipiului Mediaș, în parteneriat cu Asociația Puppy Tears Animal Rescue, lansează o campanie de sterilizare gratuită destinată câinilor și pisicilor de rasă comună sau metiși, cu stăpân, de pe raza orașului nostru. Această inițiativă are ca scop responsabilizarea proprietarilor de animale și diminuarea numărului de animale abandonate.

În cadrul campaniei, se vor realiza următoarele intervenții: sterilizare pentru câini și pisici de rasă comună/metiși, cu stăpân și microcipare pentru câini, pentru înregistrarea acestora în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân.

Campania se desfășoară în două etape. Astfel, până la sfârșitul lunii septembrie, proprietarii pot face programări pentru animale la Asociația Puppy Tears Animal Rescue (telefon 0740548174) sau la unul dintre cabinetele veterinare partenere în această campanie:

clinica veterinară DanVet – telefon 0744883344

cabinet medical veterinar Ganea I. Daniel – telefon 0744609354

cabinet medical veterinar Duovet – telefon 0269842986

clinica veterinară Z&RVET – telefon 0747048451

cabinet medical veterinar VetAll MihaCriss (Alma Dumbrăveni) – telefon 0763806552

În perioada octombrie – noiembrie se vor efectua intervențiile programate, în cabinetele veterinare, conform graficului stabilit.

În cazul în care observați animale abandonate sau fără stăpân, vă rugăm să contactați Asociația Guardapet Mediaș – Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, la numărul de telefon 0744290924, sau Poliția Locală Mediaș.