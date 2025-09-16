un pod în reparații care dă bătăi de cap locuitorilor din cisnădie va fi gata în două luni. confirmă primarul orlățan

Lucrările la podul nou peste pârâul Ursului, situat pe strada Cetății din Cisnădie, urmează să fie finalizate în următoarele 60 de zile. Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a explicat motivele întârzierii și soluțiile aplicate pentru remedierea lucrărilor executate anterior.

După descoperirea unor nereguli și întârzieri în execuție, primarul Cisnădiei clarifică stadiul lucrărilor la podul de pe strada Cetății. „Contractul de execuție moștenit a fost supervizat de dirigintele de șantier moștenit. După ce a apărut eroarea de execuție, proiectantul a emis o dispoziție de șantier care prevedea remedierea prin intervenții la carosabilul adiacent – mai exact, două rampe cu pante reduse, pe lungimi de câte 25 de metri”, a declarat primarul.

Contractul cu executantul inițial a fost prelungit cu două luni, perioadă în care acesta și-a asumat, pe cheltuiala proprie, realizarea remedierilor necesare. Totuși, în acest termen, lucrarea nu a fost finalizată, iar contractul a încetat de drept.

Ulterior, administrația locală a comandat o expertiză tehnică, în urma căreia expertul a propus două soluții: remedierea prin rampe, cu un cost estimat de aproximativ 320.000 lei și demolare parțială și reconstrucție, cu un cost de aproximativ 900.000 lei și un termen de finalizare de circa 12 luni, implicând și reproiectare. „Împreună cu specialiștii, am ales prima variantă. Am realizat achiziția, iar acum suntem în etapa de semnare a contractului cu firma Strabag. Termenul de finalizare este de 60 de zile”, a precizat Mircea Orlățan.

Primarul a mai menționat că, după descoperirea erorii de execuție, dirigintele de șantier inițial a cerut rezilierea contractului. Acesta a fost înlocuit cu o firmă nouă, „una serioasă”, care oferă acum servicii de dirigenție de șantier.