un student a bătut ulbs în instanță. deși a câștigat, universitatea nu ar aplica hotărârea judecătorească

Un student al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a câștigat în instanță un proces intentat instituției, după ce aceasta a refuzat să îi comunice informații de interes public. Deși magistrații au obligat universitatea să transmită datele solicitate, hotărârea nu a fost pusă încă în aplicare.

Sebastian Ionuț Streja, membru în Senatul ULBS și în Consiliul Facultății de Drept, a reclamat, inclusiv la CNCD, încă din anul 2023 o posibilă discriminare între studenții înmatriculați la buget și cei pe locuri cu taxă, în privința acordării burselor sociale. Pentru a clarifica situația, a cerut universității, pe baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații publice, date despre numărul studenților de la taxă care au primit astfel de burse.

Cum ULBS nu a răspuns la cele cinci solicitări, studentul s-a adresat Tribunalului Sibiu. „În ianuarie 2025 am formulat mai multe solicitări în baza Legii nr. 544/2001, cerând comunicarea unor informații de interes public esențiale pentru clarificarea modului de acordare a burselor sociale. ULBS a adoptat tăcerea administrativă, refuzând să răspundă. Răspunsurile la aceste solicitări reprezintă probe care atestă discriminarea studenților de la taxă și contrazic afirmațiile susținute de ULBS la CNCD”, precizează Sebastian Ionuț Streja.

În fața instanței, reprezentanții universității au susținut că acesta și-ar fi exercitat „în mod abuziv drepturile” prin numărul mare de cereri. Judecătorii au respins argumentul, subliniind că legea nu limitează frecvența solicitărilor și că datele cerute vizau doar câteva cifre existente în evidențele facultăților.

De curând, Instanța i-a dat dreptate studentului și a obligat ULBS să comunice informațiile de interes public solicitate în termen de maximum 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

„Instanța nu poate reține ca întemeiate susținerile pârâtei că reclamantul își exercită în mod abuziv drepturile prin faptul că a depus nenumărate cereri de comunicare informații publice, din moment ce dreptul de a solicita informații publice nu este limitat ca număr sau frecvență de lege. (…) Instanța reține că reclamantul nu a formulat de mai multe ori aceeași cerere la care primise răspuns, că legea nu condiționează dreptul de a formula o cerere de informații de dovedirea unui interes/folos concret, iar oricum reclamantul a justificat interesul (…): pentru soluționarea unei contestații la CNCD privind o eventuală discriminare între studenții de la taxă și cei de la buget în acordarea bursei sociale. În consecință (…) solicitările reclamantului nu au fost abuzive sau șicanatorii, iar oferirea acestor informații nu presupunea un volum de muncă extraordinar, fiind vorba de câteva cifre care trebuiau să se afle deja în evidențele fiecărei facultăți. Instanța admite acțiunea reclamantului ca întemeiată. Cum nu s-a făcut dovada efectuării de cheltuieli, pârâta nu va fi obligată la plata acestora”, se arată în motivarea Instanței publicată pe rejust.ro.

Cu toate că tânărul a câștigat procesul, ULBS nu s-ar fi conformat și nu ar fi răspuns celor 5 solicitări formulate. Studentul este hotărât ca, în cazul în care universitatea nu îi va comunica informațiile publice în cauză, va urma pașii legali pentru a obține executarea hotărârii judecătorești. „Neexecutarea Hotărârii definitive poate constitui infracțiune”, adaugă studentul.

Ora de Sibiu a cerut un punct de vedere cu privire la acest caz Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Articolul va fi actualizat odată ce ULBS va transmite un răspuns.