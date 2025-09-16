vești bune pentru șoferi: spartacus e gata, pe calea dumbrăvii se trasează marcaje

Primăria Municipiului Sibiu anunță finalizarea lucrărilor de reparații pe strada Spartacus, care a fost redată circulației săptămâna trecută, după intervenții ample.

Operatorul SC Apă Canal SA a finalizat modernizarea rețelelor proprii, iar Primăria a reparat trotuarele și a refăcut complet stratul de uzură de pe carosabil. În plus, a fost amenajat un culoar de debarcare pentru elevi în fața Școlii nr. 4, marcat cu roșu, pentru creșterea siguranței și ordonarea traficului.

Pe Calea Dumbrăvii s-a încheiat asfaltarea, iar în prezent se lucrează la aplicarea marcajelor rutiere pe tronsonul cuprins între bulevardul Mihai Viteazu și bulevardul Vasile Milea. Autoritățile locale precizează că aceste intervenții fac parte dintr-un program continuu de modernizare a infrastructurii rutiere din oraș.