accident cu 2 mașini la ieșire din sibiu spre mediaș. o persoana este încarcerată / update

Traficul este complet blocat, marți dimineață, pe DN14, la intersecția cu drumul spre localitatea Viile Sibiului, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

Actualizare:

”Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii Serviciului Rutieri au stabilit faptul cǎ un autoturism, condus de către o femeie în vârstă de 59, sibiancǎ, a ieșit de pe strada Viile Sibiului în DN14 fără să se asigure și fără să acorde prioritate de trecere unui autoturism condus de către o femeie în vârstă de 45 de ani, domiciliată în Sibiu.” a declarată Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto în vârstă de 45 de ani și a unei pasagere din celălalt autoturism, o femeie în vârstă de 76 de ani, domiciliată în localitatea Hamba.

Polițiștii rutieri sunt la fața locului și efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

”Împreună cu forțele ISU au asistat medical trei persoane. Echipajul SAJ a transportat la UPU Sibiu o victima,femeie,de 76 de ani cu fractura de membru inferior. O alta victimă a fost transportat la spital de către un echipaj ISU iar a treia victima refuza transportul.” spun medicii de pe ambulanță.

Știre inițială

La fața locului intervin polițiștii rutieri, care dirijează circulația și recomandă șoferilor să evite zona sau să circule cu prudență și să respecte indicațiile agenților. Potrivit primelor informații, o persoană a rămas încarcerată, iar alte două necesită îngrijiri medicale. Pentru gestionarea situației, ISU Sibiu a mobilizat un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere, iar Serviciul Județean de Ambulanță a trimis două echipaje medicale. Operațiunea de salvare este în desfășurare. Autoritățile urmează să revină cu noi informații despre starea victimelor și reluarea traficului.