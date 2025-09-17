accident în parcarea shopping city șelimbăr

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au intervenit, miercuri la prânz, la un accident produs în parcarea complexului comercial Shopping City Șelimbăr. O persoană a fost rănită.

Accidentul s-a produs din cauza unui șofer de 22 de ani care nu a acordat prioritate.

„În urma cercetărilor efectuate la fata locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că pe fondul neacordării de prioritate auto s-a produs o coliziune între 2 autoturisme, unul condus de un bărbat în vârstă de 22 de ani, domiciliat în localitatea Prislop și cel de-al doilea, de către un bărbat de 50 de ani, domiciliat în localitatea Șelimbăr”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului, o tânără în vârstă de 20 de ani, pasageră în mașina condusă de bărbatul de 22 de ani, a suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportată la spital.

Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor în care s-a produs accidentul rutier.