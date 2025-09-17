accidente la mediaș și orlat: pieton lovit de autoutilitară și motociclist rănit

În perioada 16–17 septembrie, două accidente rutiere s-au produs în județul Sibiu, soldate cu răniți și cercetări penale.

Primul incident a avut loc pe 17 septembrie, în jurul orei 13:30, în localitatea Orlat. Un sibian în vârstă de 38 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare pe strada Poieniței, a acroșat un pieton de 41 de ani, care se deplasa pe aceeași direcție de mers. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Testarea alcoolscopică a arătat că pietonul avea 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliția Orlat a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Al doilea accident s-a produs pe 16 septembrie, în jurul orei 18:30, în municipiul Mediaș, pe strada Șoseaua Sibiului. Un tânăr de 18 ani a schimbat banda de circulație fără a se asigura și a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un localnic de 40 de ani. Ambii conducători s-au prezentat la U.P.U. Mediaș pentru îngrijiri medicale, iar Biroul Rutier Mediaș a deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.