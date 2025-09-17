atenție, șoferi! calea dumbrăvii din sibiu se închide pentru marcaje rutiere la noapte

Primăria Municipiului Sibiu anunță că, în noaptea de miercuri, 17 septembrie, spre joi, 18 septembrie, între orele 00:00 și 06:00, Calea Dumbrăvii va fi închisă pentru realizarea marcajelor rutiere finale, ca parte a lucrărilor recente de reparații pe carosabil și trotuare.
Modificările preconizate includ:
-
În sensul giratoriu de la intersecția cu Bulevardul Vasile Milea se vor marca două benzi pentru intrarea dinspre bulevard spre Calea Dumbrăvii, ceea ce va fluidiza traficul în interiorul giratoriului. Pentru aceasta, câteva locuri de parcare din zonă vor fi desființate.
-
Trecerea de pietoni dinspre sensul giratoriu de la intersecția cu B-dul V. Milea va fi mutată câteva zeci de metri mai departe și va fi semaforizată, cu buton de cerere pentru pietoni.
-
Trecerea de pietoni din dreptul magazinului Simpa va fi desființată.
-
Pista pentru biciclete de pe tronsonul Str. Lomonosov – sensul giratoriu cu B-dul V. Milea, pe sensul de circulație dinspre B-dul M. Viteazu spre B-dul V. Milea, va fi mutată pe trotuar pentru optimizarea benzii de circulație.
Primăria recomandă șoferilor și bicicliștilor să circule cu atenție sporită și să respecte noile indicații rutiere.
