bărbat din cisnădie dispărut de o lună în germania. „parcă l-a înghițit pământul”

Un bărbat din Cisnădie este dispărut de aproape o lună. Familia, prietenii și oamenii legii îl caută neîncetat, însă este de negăsit. „Parcă l-a înghițit pământul”, spun cei apropiați.

Constantin Valtizan, stabilit de mai multă vreme în Germania, în apropiere de Munchen, a fost dat dispărut după ce familia nu a mai putut să ia legătura cu el. Din data de 22 august, el nu a mai dat niciun semn de viață și este de negăsit. Sora acestuia a contactat atât autoritățile germane, cât și pe cele române, cerând ajutor. Până în acest moment, nu este nici urmă de Constantin. A fost căutat în închisori, în spitale și chiar la morgă.

„El este fratele unei prietene de-ale mele. Locuiește lângă Munchen, iar din 22 august nimeni nu a mai putut lua legătura cu el. Ultima oară a vorbit la telefon cu mama lui, care stă în România, în 22 august. Sora lui vorbea cu el cam o dată la două săptămâni. Ea a fost în țară la finalul verii și atunci i-a încărcat cartela, dar nu a mai avut nicio activitate pe telefon. Din ce am înțeles de la ea, criminalistica vrea să îi localizeze telefonul, să vadă unde a fost ultima oară. Poliția germană a intrat pe fir. Până acum știm că nu este la pușcărie nici în Germania, nici în România, nu este în spitale, nu este la morgă. Dar nu îl poate găsi nimeni. Avem impresia că l-a înghițit pământul. Orice ajutor este binevenit, poate l-a văzut totuși cineva”, spune o apropiată a surorii bărbatului dispărut.

Cei care îl cunosc pe Constantin au distribuit mai multe anunțuri pe rețelele de socializare, în speranța că cineva îl va recunoaște. Până acum, bărbatul nu a fost văzut. Dacă aflați ceva despre el, contactați autoritățile.