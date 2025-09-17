când dirty nano mixează, sibiu dansează: cea mai tare noapte a toamnei la backyard

Septembrie e luna în care aerul se răcorește, dar energia nopților rămâne la cote maxime. Orașul încetinește, dar pulsul crește. Vara își aruncă ultimele scântei, iar toamna își dă startul pe un beat intens. Pe 20 septembrie 2025, Backyard nu încetinește deloc – dimpotrivă, se pregătește de una dintre cele mai tari petreceri ale toamnei.

Dirty Nano se întoarce la Backyard

Cel mai iubit duo din zona de party, Dirty Nano, revine pe scena Backyard alături de Sebastian, gata să aprindă atmosfera și să transforme noaptea într-o experiență de neuitat. Evenimentul promite un mix de energie, vibe-uri fresh și muzică de dans care va ține publicul treaz până dimineața.

📅 Data: 20 septembrie 2025

🕘 Ora deschiderii porților: 22:00

🎵 Line-up: Dirty Nano • Sebastian

📍 Locația: The Home of Backyard

Bilete și acces

Organizatorii au pregătit mai multe variante de acces, adaptate pentru prietenii canalului de Instagram, dar și pentru cei care vor să își asigure din timp locul la eveniment:

1st Wave – 70 RON (intrare până la 00:00)

2nd Wave – 90 RON (acces la orice oră)

La intrare – prețul va fi anunțat

📱 Rezervări: +40 (743) 272 597

🔞 Acces strict 18+ – actul de identitate este obligatoriu.

Sloganul nopții: „Once September gets dirty… there’s no going back”

Backyard continuă să fie locul unde libertatea, energia și muzica se întâlnesc. Acolo unde toamna nu înseamnă liniște, ci un nou sezon de distracție. Pe 20 septembrie, Dirty Nano aduce un set care promite să ridice temperatura și să păstreze spiritul verii viu.

Backyard, Dirty Nano și Sebastian pregătesc un party care va da tonul toamnei în Sibiu. Dacă ți-a fost dor de atmosfera incendiară de la Backyard, acesta este momentul să revii. Un singur avertisment: odată ce septembrie devine „dirty”, nu mai există cale de întoarcere