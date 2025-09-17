carpeta ajunge la sibiu în prima shopping center. magazinul organizează târgul de covoare pe 27 și 28 septembrie

Târgul de Covoare Carpeta marchează la Prima Shopping Center pe 27 și 28 septembrie, pe lângă noile colecții de covoare, și deschiderea noului magazin de covoare Carpeta la Sibiu. Vizitatorii vor găsi cu această ocazie colecții de covoare din lână naturală și fibre moderne, oferite la prețuri speciale de deschidere.

Covoarele sunt importate din Republica Moldova, unde fabrica parteneră funcționează din 1980. De peste 40 de ani participă la Domotex, cea mai mare expoziție mondială de textile. Modelele sale sunt constant apreciate și selectate printre cele mai reușite, din peste 1.000 de participanți.

Un eveniment Carpeta gândit pentru întreaga familie

Gama include modele clasice și designuri contemporane. Materialele variază de la lână naturală la fibre moderne, potrivite pentru case, apartamente și spații comerciale. Echipa Carpetă va oferi consultanță la fața locului pentru alegerea dimensiunii și a paletei cromatice.

Specialiștii în cvovoare vor fi la dispoziția vizitatorilor pentru consilere și îndrumare

Evenimentul este gândit pentru întreaga familie. Zona pentru copii va avea tobogane, muzică cu DJ și surprize pentru cei mici. Atmosfera este potrivită pentru o ieșire de weekend cu scop practic și plăcut.

Notează datele evenimentului: Prima Shopping Center, Sibiu | 27–28 septembrie | 09:00–20:00.

Vedeți ultimele colecții de covoare și să profitați de ofertele de deschidere.

Grupul Carpeta produce covoare în Republica Moldova din 1980. Fabrica a fost modernizată după privatizare și marchează tradiție industrială și linie de producție adaptată standardelor internaționale. Rețeaua în extindere, acum cu primul magazin Carpeta la Sibiu, vinde prin magazine proprii în mai multe orașe din Moldova și îşi promovează colecţiile la evenimente şi proiecte regionale recente. Administratorii companiei comunică frecvent lansări de colecţii şi campanii locale.