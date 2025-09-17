coace-ți vinetele și ardeii pentru zacuscă în aer liber, la muzeul din dumbrava sibiului

Sibienii pasionați de gastronomie tradițională își pot coace vinetele și ardeii pe grătar cu lemne, în Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava, de miercuri până vineri, între orele 08:00 și 20:00, până în 15 octombrie. Anunțul a fost făcut de reprezentanții muzeului pe pagina oficială de socializare.

„Te învățăm cum stă treaba la coacerea vinetelor și a ardeiului kapia! Avem vetre, lemne și tot ce (ne) trebuie în materie de ustensile folosite în bucătăria tradițională. Experiența noastră, acumulată în zeci de ani de cercetări etnografice în toate colțurile țării, te va ajuta să pregătești legumele așa cum se face tradițional. Tot ce trebuie să ai sunt ingredientele, în special vinete și ardei”, transmit reprezentanții muzeului, relatează Agerpres.

Aceștia recomandă vizitatorilor să profite de Târgul de Țară organizat la muzeu pentru a pregăti legumele de iarnă în aer liber, fără să mai umple bucătăria de acasă cu fum.

Accesul se face pe bază de bilet, tarifele fiind cuprinse între 9 lei pentru studenți și 35 de lei pentru adulți.