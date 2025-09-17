coincidență: ulbs respectă sentința de a da informații unui student la o zi după apariția cazului pe ora de sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a transmis informațiile solicitate de un student, la o zi după ce cazul a fost relatat de Ora de Sibiu.

O dispută dusă aproape un an între un student al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) și instituția de învățământ a ajuns la un deznodământ. Sebastian Ionuț Streja, membru în Senatul ULBS și în Consiliul Facultății de Drept, a primit în dimineața zilei de 17 septembrie datele pe care le solicitase în repetate rânduri, inclusiv în Instanță, după ce Ora de Sibiu a relatat public cazul său. „În această dimineață am primit răspunsul universității, care conține informațiile de care aveam nevoie”, spune studentul.

Streja a solicitat universității, încă de la începutul acestui an, situația studenților de la taxă care au beneficiat de burse sociale, invocând Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Scopul demersului era de a clarifica o posibilă discriminare între colegii înmatriculați la buget și cei care plătesc taxe. Cum instituția nu i-a răspuns la niciuna dintre cereri, studentul a ales să acționeze ULBS în instanță.

Procesul s-a încheiat în favoarea lui. Judecătorii au stabilit că universitatea este obligată să îi furnizeze informațiile în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. În motivarea publicată pe rejust.ro, instanța a respins argumentele ULBS potrivit cărora tânărul ar fi abuzat de dreptul său, subliniind că legea nu limitează numărul sau frecvența solicitărilor și că datele cerute reprezentau doar câteva cifre care ar fi trebuit să existe în evidențele fiecărei facultăți. (Citește despre caz, AICI)

Coincidență sau nu, la o zi după publicarea articolului de către Ora de Sibiu, ULBS a transmis studentului datele cerute. „Vă comunicăm faptul că hotărârea judecătorească la care faceți referire (…) a fost aplicată și că petentul a primit informațiile cerute, având în vedere curgerea termenului privind executarea hotărârii judecătorești precum și structura anului universitar”, a precizat universitatea într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.